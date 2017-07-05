«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!

Среди участников фестиваля сап-серфинга «Фонтанка-SUP-2017» будет разыграно по 100 000 рублей за лучший карнавальный костюм и самое креативное оформление падлборда.

До фестиваля «Фонтанка-SUP» осталось 3 дня, и тем, кто собирается принять участие в карнавале на падлбордах, пора ускориться.

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Тем более, что для этого появилась хорошая причина. «Фонтанка-SUP» совместно с банком «Сбербанк» устраивает розыгрыш. По 100 000 рублей от организаторов фестиваля получат победители конкурсов "Лучший костюм" и креативное оформление оформление SUP-доски.

Выиграть может любой, главное в этом деле – фантазия и чувство прекрасного.

Для того, чтобы принять участие в SUP-карнавале, нужно: зарегистрироваться по ссылке и оставить фотографии своего костюма и падлборда в альбомах конкурса:

– лучший костюм

– лучшее оформление доски

Решающими при выборе станут симпатии зрителей.

Любители пройдут 10 километров по Фонтанке в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP» 8 июля. В это же время спортсмены будут соревноваться на длинной дистанции Кубка России по по SUP-серфингу. Сразу после – на набережной канала Грибоедова у дома №131 организаторы огласят победителей конкурсов.

Обладатели лучших костюма и падлборда получат по 100 000 рублей от «Сбербанка». Тех, кто займет 2 и 3 места, наградят призами от партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP» Radical Sport и компании Эмпрана.

Напомним, что второй фестивальный день, который пройдет 9 июля на пляже Петропавловской крепости, тоже богат на конкурсы и сюрпризы от организаторов и партнеров «Фонтанки-SUP».

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

– школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

– судоходная компания «ASTRA MARINE».Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети Вконтакте «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».