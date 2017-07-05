Еще
21:58 05.07.2017
Пришлите свою новость!
21:42
Под Псковом опрокинулся автобус, перевозивший паломников
21:32
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
21:28
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
21:18
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
21:09
Над станцией Горьковское разрушается виадук, открытый министром транспорта
20:59
Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда
20:40
Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета
19:36
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
19:33
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
19:15
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
19:07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
19:01
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
18:47
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
18:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
18:36
Мытнинскую набережную будут закрывать
18:29
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
18:18
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
18:09
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
17:59
Регистрация беспилотников в России откладывается
17:43
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
17:28
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
17:17
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
17:07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
16:59
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
16:47
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
16:40
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
16:37
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
16:30
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
16:23
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
16:17
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
16:02
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка-SUP
Версия для печати
05.07.2017 21:28
0 Комментариев

«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!

Среди участников фестиваля сап-серфинга «Фонтанка-SUP-2017» будет разыграно по 100 000 рублей за лучший карнавальный костюм и самое креативное оформление падлборда.

До фестиваля «Фонтанка-SUP» осталось 3 дня, и тем, кто собирается принять участие в карнавале на падлбордах, пора ускориться. 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

 

Тем более, что для этого появилась хорошая причина. «Фонтанка-SUP» совместно с банком «Сбербанк» устраивает розыгрыш. По 100 000  рублей от организаторов фестиваля получат победители конкурсов "Лучший костюм" и креативное оформление оформление SUP-доски. 


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Выиграть может любой, главное в этом деле – фантазия и чувство прекрасного.

Для того, чтобы принять участие в SUP-карнавале, нужно: зарегистрироваться по ссылке и оставить фотографии своего костюма и падлборда в альбомах конкурса:

– лучший костюм

– лучшее оформление доски

Решающими при выборе станут симпатии зрителей.  

Любители пройдут 10 километров по Фонтанке в первый день фестиваля «Фонтанка-SUP» 8 июля. В это же время спортсмены будут соревноваться на длинной дистанции Кубка России по  по SUP-серфингу. Сразу после – на набережной канала Грибоедова у дома №131 организаторы огласят победителей конкурсов.

Обладатели лучших костюма и падлборда получат по 100 000 рублей от «Сбербанка». Тех, кто займет 2 и 3 места, наградят призами от партнеров фестиваля «Фонтанка-SUP» Radical Sport и компании Эмпрана.

Напомним, что второй фестивальный день, который пройдет 9 июля на пляже Петропавловской крепости, тоже богат на конкурсы и сюрпризы от организаторов и партнеров «Фонтанки-SUP».


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Подробнее о программе фестиваля читайте на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

 Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Партнерами Фестиваля являются:

–  школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– официальный дилер Volkswagen  в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK– это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей»  – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.

– судоходная компания «ASTRA MARINE».Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием, и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса.

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети Вконтакте «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».

 

 

Справка:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06

Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»

К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка-SUP-2017»: заплатим за идею!
«Фонтанка-SUP – 2017»: подпишись на настоящее питерское веселье
Как правильно выбрать SUP - инфографика
Фестиваль Фонтанка-SUP: чем больше нас будет - тем лучше!
Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии
В Питере - плыть: кто из VIP-ов занимается SUP-ом в Петербурге?
Открыта регистрация на «Фонтанка-SUP 2017»
Мир, труд, SUP! SUP-серферы Петербурга открыли сезон
SUP-серферы угнали льдину во Владивостоке
"Фонтанка" говорит спасибо волонтерам за SUP-фестиваль
Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Спортсменка и просто красавица: конкурс "Мисс SUP-2017"
«Папа и мама» современного серфинга: конкурс "Фонтанки"
Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»
Первая встреча европейцев с серфингом: конкурс "Фонтанки"
Карнавал-парад «Фонтанка SUP - 2017» пройдет под десятком мостов в самом центре Петербурга
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
С «Фонтанкой-SUP» в Петербург вернулся народный карнавал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Банк «Санкт-Петербург»
04.07.2017 15:45
Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»
В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
«Группа ЛСР»
04.07.2017 11:29
«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.