Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда

В Петербурге завершено расследование мошеннического отъема жилья у горожан в пользу сотрудника МЧС и депутата Павла Королева. Дело передано в суд, но предполагаемого организатора схемы и конечного бенефициара на скамье подсудимых не будет.

Как сообщили «Фонтанке» 5 июля в объединенной пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда, уголовное дело в отношении Алены Фатькиной и Максима Кузовлева поступило в Дзержинский районный суд. По версии Следственного комитета, они являлись участниками кредитно-потребительского кооператива «Содействие», размещавшего в газетах бесплатных объявлений предложения о выдаче займов. При оформлении договоров злоумышленники тайно вносили пункт об огромных процентах в случае просрочки, а предметом залога выступала недвижимость клиента. При нарушений условий оплаты в суд подавался иск о взыскании залогового имущества.

Следствие считает, что преступная группа создана петербуржцем Александром Прокофьевым в 2010 году и просуществовала до 2014 года. В нее, в частности, как уверяет СК, входил и Павел Королев – старший инспектор отряда федеральной противопожарной службы городского управления МЧС, одновременно депутат муниципалитета Колпино. Судя по информационной системе «Правосудие», он не менее десяти раз подавал от своего имени иски о выселении граждан из ранее принадлежавших им квартир, при этом в суд исправно не приходил, его интересы представляли адвокаты Вадим и Вячеслав Тимофеевы.

Одна из потерпевших, отчаявшись найти справедливость и защиту у правоохранительных органов Петербурга, написала главе МЧС Владимиру Пучкову с просьбой остановить Королева. Однако обращение произвело противоположный эффект. Королев подал иск о защите чести и достоинства, и Дзержинский суд в 2014 году признал факт распространения недостоверных сведений, порочащих пожарного-депутата, на том основании, что письмо потерпевшей прочитали сотрудники министерской канцелярии.

Следственный комитет Петербурга начал расследование лишь в 2015 году, насчитав одиннадцать пострадавших и 15 млн рублей ущерба. К тому времени Королев уволился и скрылся. Затерялись следы и Прокофьева. Следствие сообщало, что их ищут, однако сведений о задержании нет. По данным МВД, Королев и Прокофьев в федеральном розыске не значатся. Были задержаны только бухгалтер «Содействия» Фатькина и игравший так же второстепенную роль Кузовлев. Дата начала судебного процесса над ними пока не назначена.