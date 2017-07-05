Организаторы «Игр монстров» обещают вернуть деньги зрителям до конца лета

Возврат денег за билеты на несостоявшееся весеннее шоу внедорожников в Петербурге обещает затянуться до двадцатых чисел августа. Зрители ждут ответов от организаторов третий месяц.

В редакцию «Фонтанки» обратились обладатели неиспользованных билетов на фестиваль «Игры монстров», который должен был пройти в Ледовом дворце еще 29 апреля, но так и не состоялся. Им до сих пор не возместили расходы на проходки, которые стоили по несколько тысяч. Люди делятся образцами претензии к учредителю шоу и обсуждают перспективы обращения в суд в соцсетях.

Организатор мероприятия ООО «Монстр Мания Рус» пообещало расплатиться с клиентами в течении 30 дней с момента получения должным образом оформленной заявки, сообщила читательница Ирина. Она обращалась в компанию трижды, по электронной почте и в письменном виде, и пока не дождалась ни ответа, ни денег. О том, что компания не отвечает на их письма, пишут и другие зрители.

Директор по маркетингу «Монстр Мания Рус» Вячеслав Никаноров заявил «Фонтанке», что эти сообщения «не соответствуют действительности». По его словам, письма в компании получают, средства возвращают — но делают это в своем темпе.

«Люди не хотят думать о том, что их больше трех-четырех тысяч человек, а у нас компания небольшая, и мы физически не можем быстро обрабатывать эти заявки», – сказал Никаноров.

На вопрос «Фонтанки», хватит ли компании средств, чтобы вернуть деньги всем, Никаноров ответить затруднился. Говоря о сроках возврата, представитель компании предположил, что «история будет закрыта» в месячный срок после шоу «Кубок монстров» в Москве, которое должно состояться 22 июля. Отметим, изначально мероприятие было назначено на 8 число. Организаторы объясняют его перенос с открытого стадиона «Спартак» под крышу «Олимпийского» ливнями.



По словам Никанорова, билетный оператор Kassir.ru и «Ледовый дворец» перевели компании деньги за проданные билеты. Судебного разбирательства с ними не ведется. Вопрос внесения арендной платы с «Ледовым дворцом» компания решает в досудебном порядке.



