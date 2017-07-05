Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной

Взрывотехники ОМОН закончили проверку газона в Приморском районе Петербурга. Черный предмет, похожий на боеприпас, оказался не совсем гранатой.

Как стало известно «Фонтанке», перепугавшая жителей дома на углу Камышовой и Стародеревенской улиц граната оказалась учебной. К такому выводу около 19 часов 5 июля пришли специалисты в ходе обследования зеленых насаждений и находки, ставшей причиной выезда.

Напомним, что первое сообщение о гранате в кустах поступило в правоохранительные органы около 18 часов. Звонивший уверял, что нашел гранату, пересекая газон.