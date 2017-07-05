Еще
20:05 05.07.2017
Пришлите свою новость!
19:36
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
19:33
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
19:15
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
19:07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
19:01
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
18:47
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
18:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
18:36
Мытнинскую набережную будут закрывать
18:29
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
18:18
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
18:09
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
17:59
Регистрация беспилотников в России откладывается
17:43
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
17:28
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
17:17
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
17:07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
16:59
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
16:47
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
16:40
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
16:37
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
16:30
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
16:23
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
16:17
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
16:02
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.07.2017 19:36

Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной

Взрывотехники ОМОН закончили проверку газона в Приморском районе Петербурга. Черный предмет, похожий на боеприпас, оказался не совсем гранатой.

Как стало известно «Фонтанке», перепугавшая жителей дома на углу Камышовой и Стародеревенской улиц граната оказалась учебной. К такому выводу около 19 часов 5 июля пришли специалисты в ходе обследования зеленых насаждений и находки, ставшей причиной выезда.

Напомним, что первое сообщение о гранате в кустах поступило в правоохранительные органы около 18 часов. Звонивший уверял, что нашел гранату, пересекая газон.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Павел Каравашкин/Интерпресс

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.