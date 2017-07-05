Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу

В интернете появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes, принадлежавшего первому президенту России Борису Ельцину.

Этот самый первый лимузин Mercedes-Benz W140 Pullman Sonderschutz, показанный публике в 1995 году, изначально предназначался немецкому канцлеру Гельмуту Колю. Тот отказался от броневика и передал его «своему другу Борису». Сейчас за него просят 500 тысяч евро.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».