Еще
20:05 05.07.2017
Пришлите свою новость!
19:36
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
19:33
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
19:15
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
19:07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
19:01
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
18:47
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
18:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
18:36
Мытнинскую набережную будут закрывать
18:29
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
18:18
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
18:09
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
17:59
Регистрация беспилотников в России откладывается
17:43
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
17:28
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
17:17
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
17:07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
16:59
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
16:47
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
16:40
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
16:37
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
16:30
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
16:23
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
16:17
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
16:02
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
Предыдущие новости
Архив материалов
Водитель Петербурга
Версия для печати
05.07.2017 19:33

Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу

В интернете появилось объявление о продаже бронированного лимузина Mercedes, принадлежавшего первому президенту России Борису Ельцину.

Этот самый первый лимузин Mercedes-Benz W140 Pullman Sonderschutz, показанный публике в 1995 году, изначально предназначался немецкому канцлеру Гельмуту Колю. Тот отказался от броневика и передал его «своему другу Борису». Сейчас за него просят 500 тысяч евро.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06

Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»

К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
Мытнинскую набережную будут закрывать
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
На улице Коллонтай заметили лося
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок
На Курской минивэн влетел в магазин
Skoda Kodiaq. Большой и уютный
«Сортавала» завязла в грунте
Верховный суд рассмотрел пьяное вождение
Женева переплюнет автосалоны Лос-Анджелеса и Чикаго
Автомобили. Один к одному
Время покажет, кто «классика», а кто «модерн»
Как подготовить велосипед к зимним прогулкам
О машинах с огоньком
Пока живут на свете дураки...
Тайное обаяние «люкса» и «классики»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Павел Каравашкин/Интерпресс

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Банк «Санкт-Петербург»
04.07.2017 15:45
Банк Санкт-Петербург завоевал статус «Digital-банк года»
В Москве состоялась XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». Гостями и участниками премии традиционно являются руководители ведущих банков, страховых, инвестиционных, брокерских, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
«Группа ЛСР»
04.07.2017 11:29
«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.