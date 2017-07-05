Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион

Компания «ИмпериалЭкоСервис» должна заплатить штраф в 1 млн рублей за организацию свалки в Пушкинском районе Петербурга и еще 100 тысяч за не предоставленные документы.

Как сообщает городской комитет по природопользованию, 5 июля представители компании не пришли на встречу с заместителем главного госинспектора Петербурга по охране окружающей среды, однако от штрафа их это не спасет. Заплатить им придется за огромную свалку на Витебском проспекте – предприниматели заваливали участок мусором под видом проведения работ по восстановлению нарушенных земель.

Штрафы заплатят и водители мусоровозов, которых поймали во время внеплановой проверки ночью 30 июня. Четверо признали вину и понесут законное наказание, дела еще восьмерых будут рассмотрены после анализа отходов, которые они собирались сгрузить под Пушкином.

Напомним, свалку размером почти в 8 га, или 12 футбольный полей, инспекторы нашли на земле, предназначенной для сельскохозяйственного использования. Помимо приема мусора там же были организованы сортировка и вывоз металлолома.