Еще
20:05 05.07.2017
Пришлите свою новость!
19:36
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
19:33
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
19:15
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
19:07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
19:01
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
18:47
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
18:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
18:36
Мытнинскую набережную будут закрывать
18:29
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
18:18
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
18:09
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
17:59
Регистрация беспилотников в России откладывается
17:43
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
17:28
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
17:17
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
17:07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
16:59
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
16:47
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
16:40
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
16:37
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
16:30
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
16:23
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
16:17
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
16:02
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
05.07.2017 19:15

Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион

Компания «ИмпериалЭкоСервис» должна заплатить штраф в 1 млн рублей за организацию свалки в Пушкинском районе Петербурга и еще 100 тысяч за не предоставленные документы.

Как сообщает городской комитет по природопользованию, 5 июля представители компании не пришли на встречу с  заместителем главного госинспектора Петербурга по охране окружающей среды, однако от штрафа их это не спасет. Заплатить им придется за огромную свалку на Витебском проспекте – предприниматели заваливали участок мусором под видом проведения работ по восстановлению нарушенных земель.

Штрафы заплатят и водители мусоровозов, которых поймали во время внеплановой проверки ночью 30 июня. Четверо признали вину и понесут законное наказание, дела еще восьмерых будут рассмотрены после анализа отходов, которые они собирались сгрузить под Пушкином.

Напомним, свалку размером почти в 8 га, или 12 футбольный полей, инспекторы нашли на земле, предназначенной для сельскохозяйственного использования. Помимо приема мусора там же были организованы сортировка и вывоз металлолома.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33

STEREOLETO пройдет по другим правилам

Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Исаакиевская казуистика
«Здесь будут учиться дети»
Депутаты взялись за пивнухи
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Застройка Мурино создала проблемы КАДу
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Павел Каравашкин/Интерпресс

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
ЖК «Лондон Парк»
29.06.2017 12:02
Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения. В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.