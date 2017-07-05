На Стародеревенской нашли гранату в кустах

Житель Приморского района Петербурга, решивший срезать дорогу через газон, нашел в кустах гранату. Теперь по траве ходят только взрывотехники ОМОНа.

Как стало известно «Фонтанке», первое сообщение о потенциально опасном предмете поступило в полицию района около 18 часов 5 июля. Звонивший уверял, что нашел гранату в зеленых насаждениях на углу Камышовой и Стародеревенской улиц.

Прибывший на место наряд углядел в кустах похожий на боеприпас черный предмет и вызвал специалистов из ОМОНа. Сейчас газон оцеплен. «Гранату» исследуют специалисты.