Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса

В июне жители России стали есть сладкое в тех же объемах, что и в докризисном 2014 году, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка, опубликованном 5 июля.

По итогам первого месяца лета отечественный потребитель съедал в среднем 24 кг кондитерских изделий в год. В 2015 – 2016 годах потребители переходили на более дешевые сладости, в июне же снова начал расти спрос на шоколад, дорогие торты и пирожные.

По мнению экспертов, влияние на спрос оказали цены. В течение 2015 года кондитерские изделия в целом подорожали на 25%, шоколад – на 40%. Но в 2016 году динамика роста цен на сладкое замедлилась, а в 2017-м и вовсе не превышает продовольственной инфляции.

Отметим также, что в последние годы кондитеры активно заменяют традиционные ингредиенты в составе сладостей дешевым пальмовым маслом. Таким образом, снижение цен отчасти отражает изменение качества шоколадок и тортиков. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в курсе новых пищевых технологий и сообщает, что вред или польза пальмового масла не доказаны.