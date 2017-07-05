Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»

Московское ритуальное агентство «Ритуал-Сервис» работает над созданием в России экстренной службы организации похорон. Она может заработать по короткому телефонному номеру «105» в следующем году.

Как 5 июля объяснил СМИ председатель совета директоров АО «Ритуал-Сервис» Олег Шелягов, похороны в компании считают экстренным случаем, что дает возможность поставить новый сервис в один ряд с ситуациями, когда горожане звонят в МЧС, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу по номерам 101, 102, 103 и 104.

Сейчас для реализации проекта организация занимается поиском партнеров в регионах. Предполагается, что пользоваться услугами службы будут в городах с населением больше 250 тысяч человек.