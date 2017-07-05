«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля

Районные управления полиции в Петербурге сегодня обменялись начальниками. Один из них уходит на пенсию с поздравлениями и новеньким авто. Подробности рокировочки.

Ментовские войны, тем временем, закрывают движение вдоль набережных Фонтанки и Мойки. Ничего страшного, просто съемки сериала.

Колчак больше никого не ссорит. Сегодня на Петроградке сняли мемориальную доску адмиралу. Те, кто ее повесил, претензий не имеют. Те, кто против нее протестовал, – тоже.

Другая памятная доска может появиться в городе в ближайшее время. Накануне в Петербурге скончался писатель Даниил Гранин. «Фонтанка» публикует его последнее большое интервью.

А Центральный банк впал в шок – россияне не ценят усилий по сдерживанию инфляции. Опрос показал, что жить в России стало в три раза дороже, чем гласят официальные цифры инфляции. И улучшения ситуации опрошенные в 105 городах 55 регионов не ожидают.

Учись, молодежь! Одному петербургскому менеджеру очень не повезло. В январе прошлого года он, двигаясь на скорости 5 км/ч, сбил пенсионерку. Та сломала руку. Водитель сам позвонил в полицию, отвез женщину в больницу с переломом, оплатил ей операцию и лечение, признал вину. А пенсионерка оказалась не промах и запросила полтора миллиона рублей. Судья называет менеджера легкомысленным, адвокаты бабушку – меркантильной.

Рестораном петербургского «Сокос» займется суд в Москве. Сколько стоит репутация отеля «пять звезд», решила выяснить адвокат Нина Еременко после поездки на ПМЭФ в прошлом году. Два дня она провела в своем гостиничном номере с высокой температурой и под наблюдением врачей – после ужина в ресторане отеля. «Сокос», как рассказывает адвокат, ограничился формальной открыткой.

Ну и о святом – о футболе. «Зенит» остался без Мака, послезавтра полузащитник уже будет в Голландии, на сборах у «ПАОКа».

Заодно почитайте о том, как прошел первый товарищеский матч сине-бело-голубых на австрийском сборе. Наши-то победили!