С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце

Церемония прощания с почетным гражданином Петербурга писателем Даниилом Граниным состоится 8 июля в Таврическом дворце.

Об этом 5 июля сообщает пресс-секретарь губернатора Полтавченко Андрей Кибитов в Twitter.

Прощание начнётся в полдень и продлится до 14.00. Похороны писателя состоятся в 15.00 на Комаровском кладбище, рядом с его супругой.

Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни в одной из петербургских больниц. Об этом стало известно в ночь на 5 июля. Комиссию по организации похорон писателя возглавил Георгий Полтавченко.