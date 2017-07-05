С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
Церемония прощания с почетным гражданином Петербурга писателем Даниилом Граниным состоится 8 июля в Таврическом дворце.
Об этом 5 июля сообщает пресс-секретарь губернатора Полтавченко Андрей Кибитов в Twitter.
Прощание начнётся в полдень и продлится до 14.00. Похороны писателя состоятся в 15.00 на Комаровском кладбище, рядом с его супругой.
Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни в одной из петербургских больниц. Об этом стало известно в ночь на 5 июля. Комиссию по организации похорон писателя возглавил Георгий Полтавченко.
Справка:
Даниил Гранин – автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем), романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году первого в Советском Союзе «Общества милосердия», которое возрождало традиции благотворительности.