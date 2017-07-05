Полмиллиона за ужин в Сокосе

Рестораном петербургского “Сокос” займется суд в Москве. Сколько стоит репутация отеля “пять звезд”, решила выяснить адвокат Нина Еременко.

Поездка на Петербургский международный экономический форум в прошлом году для адвоката Еременко вышла неудачной. Два дня она провела в своем гостиничном номере с высокой температурой и под наблюдением врачей – после ужина в ресторане отеля. «Сокос», как рассказывает адвокат, ограничился формальной открыткой. Исковое заявление о моральном ущербе на полмиллиона рублей рассмотрит Преображенский районный суд Москвы.

Столичному суду предстоит выяснить, сколько стоят моральные страдания гостя, предположительно отравившегося в ресторане петербургской гостиницы. Истец – известный московский адвокат Нина Ерёменко. Ответчик – ООО «Сокотель», которому принадлежит Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке на Васильевском острове. Истец полагает, что в июне 2016 года в ресторане отеля она отравилась некачественно приготовленным ужином, в результате чего её жизнь и здоровье оказались под угрозой, а программа поездки была сорвана.

Приехав в Петербург на экономический форум, Нина Еременко остановилась в «пяти звездах», что, как она посчитала, гарантировало комфорт и безопасность. Вечером 16 июня 2016 года поужинала с супругом в гостиничном ресторане: салат с креветками, горячее блюдо, никакого алкоголя. Как теперь с усмешкой говорит адвокат, пожалуй, надо было брать аперитив – спирт иногда препятствует пищевому отравлению. После ужина резко поднялась температура, ухудшилось самочувствие. Прибывшая по вызову cкорая помощь констатировала пищевое отравление, врач назначил соответствующую терапию. Вскоре "cкорую" пришлось вызывать повторно – лучше не становилось. На третий день Нина Еременко выписалась из номера и уехала в Москву – долечиваться. Мероприятия Петербургского международного экономического форума отошли на второй план.

«Сокос» позиционирует себя как крупную, серьезную отельную сеть с репутацией, но почему-то переписка с менеджментом убедила меня в обратном», – говорит Нина Еременко спустя год после инцидента. Несмотря на отравление и скомканную поездку, адвокат не планировала крайних мер – она попыталась договориться. «Сокос», как утверждает Еременко, навстречу не пошел. И вскоре выбрал глухую защиту.

Это непонятно адвокату, тем более что вину отеля в своём отравлении она считает полностью доказанной: «Так получилось, что ела я только в своей гостинице. Даже чек с того ужина сохранился. Все медицинские документы подтверждают, что мне сразу назначали терапию, предписанную при отравлении, в том числе и врач, вызванный отелем. Роспотребнадзор по жалобе сразу провел проверку, в результате которой на кухне были обнаружены нарушения: антисанитария, присутствие кишечной палочки и другие недостатки, «Сокос» был оштрафован за это».

Результатом переписки с гостиницей, по словам Еременко, стала открытка, которую «Сокос» посчитал своей максимальной уступкой: отель вроде как и соглашался предоставить в виде извинения бесплатное проживание, но с таким количеством оговорок, которое превращало «приглашение» в открытку без обязательств: при предварительном уведомлении, при наличии свободных номеров, при отсутствии иных обстоятельств, препятствующих приёму гостя.

«Я пыталась связаться с иностранным менеджментом «Сокоса», но мне удалось поговорить только с петербургским директором, – говорит Нина Еременко. – Но он занял странную позицию: раз «Сокос» уже оштрафован Роспотребнадзором», то отель уже наказан и больше ничего не должен. Это странно, что в «Сокосе» не видят разницы между административным наказанием за нарушение и возмещением морального вреда пострадавшему клиенту».

Отчаявшись найти общий язык с «Сокосом», в апреле 2017 года Нина Ерёменко обратилась с исковым заявлением в Преображениский районный суд Москвы – закон «О защите прав потребителей» позволяет потребителям обращаться в суд по месту жительства.

Материальный ущерб Нина Еременко оценила в 12 942 рубля и 90 копеек – стоимость билетов Москва – Петербург – Москва, так как поездка оказалась бессмысленной – вместо посещения мероприятий экономического форума в Петербурге истец лежала в постели с высокой температурой.

Причинённый ей моральный вред Еременко оценила в 500 тысяч рублей.

Первое заседание суда состоялось 14 июня 2017 года. Представитель «Сокотеля» в заседание не явился и о причине своего отсутствия ни суд, ни истца не уведомил.

«Фонтанка» обратилась в Solo Sokos Hotel Palace Bridge с просьбой рассказать о своей позиции по данному делу и прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вопрос выслушали и обещали перезвонить, но пока не ответили.

О реальности возмещения морального вреда от пищевого отравления в полмиллиона рублей «Фонтанка» спросила петербургского адвоката Александра Голованова. По мнению юриста, гипотетически такое возможно. Особенно в Москве: «Определение размера компенсации морального вреда – прерогатива суда. Истец будет доказывать серьезность перенесённых страданий, «Сокос» будет опровергать. Предстоит серьёзное состязание в суде. О возмещении в 500 тысяч рублей сложно рассуждать, но оно является возможным. Человек пережил не только нравственные страдания, но и физические. И немаловажно то, что рассматривает иск московский суд – уровень жизни в Москве повыше, и стоимость её подороже».

В Петербурге шестизначные суммы возмещения морального вреда пока редкость и обычно встречаются, когда речь идет о инвалидности или смерти. Так, в 2012 году Куйбышевский районный суд постановил взыскать с роддома имени Снегирева 5 миллионов рублей по делу о халатности врачей, из-за которых новорожденный стал инвалидом. В 2014 году Приморский районный суд постановил, что Петербургский медицинский университет имени Павлова должен выплатить 15 миллионов рублей родителям ребенка, который из-за врачебной ошибки при приеме родов тяжело болел и умер в возрасте двух лет.

В мае 2017 года Калининский районный суд за страдания, причинённые пенсионерке «оскольчатым переломом левой плечевой кости со смещением отломков» в результате ДТП, обязал виновника выплатить 400 тысяч рублей. Постановление обжалуется в Санкт-Петербургском городском суде.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»