Полмиллиона за ужин в Сокосе

Еще
20:05 05.07.2017
Пришлите свою новость!
19:36
Граната в кустах на Стародеревенской оказалась не опасной
19:33
Бронированный лимузин Ельцина выставлен на продажу
19:15
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
19:07
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
19:01
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
18:47
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
18:41
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
18:36
Мытнинскую набережную будут закрывать
18:29
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
18:18
Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности
18:09
Суд отпустил финского капитана, который провез в РФ спящего "нелегала"
17:59
Регистрация беспилотников в России откладывается
17:43
Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка
17:28
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
17:17
«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей
17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса
17:07
На развязке КАД с Шафировским закрывается съезд
16:59
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
16:47
В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады
16:40
На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома
16:37
Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей
16:30
В НИИ Джанелидзе доставили первую в этом сезоне жертву борщевика
16:23
СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне
16:17
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
16:02
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.07.2017 18:37
3 Комментариев

Полмиллиона за ужин в Сокосе

Рестораном петербургского “Сокос” займется суд в Москве. Сколько стоит репутация отеля “пять звезд”, решила выяснить адвокат Нина Еременко.
Полмиллиона за ужин в Сокосе

Поездка на Петербургский международный экономический форум в прошлом году для адвоката Еременко вышла неудачной. Два дня она провела в своем гостиничном номере с высокой температурой и под наблюдением врачей – после ужина в ресторане отеля. «Сокос», как рассказывает адвокат, ограничился формальной открыткой. Исковое заявление о моральном ущербе на полмиллиона рублей рассмотрит Преображенский районный суд Москвы.

Столичному суду предстоит выяснить, сколько стоят моральные страдания гостя, предположительно отравившегося в ресторане петербургской гостиницы. Истец – известный московский адвокат Нина Ерёменко. Ответчик – ООО «Сокотель», которому принадлежит Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке на Васильевском острове. Истец полагает, что в июне 2016 года в ресторане отеля она отравилась некачественно приготовленным ужином, в результате чего её жизнь и здоровье оказались под угрозой, а программа поездки была сорвана. 

Приехав в Петербург на экономический форум, Нина Еременко остановилась в «пяти звездах», что, как она посчитала, гарантировало комфорт и безопасность. Вечером 16 июня 2016 года поужинала с супругом в гостиничном ресторане: салат с креветками, горячее блюдо, никакого алкоголя. Как теперь с усмешкой говорит адвокат, пожалуй, надо было брать аперитив – спирт иногда препятствует пищевому отравлению. После ужина резко поднялась температура, ухудшилось самочувствие. Прибывшая по вызову cкорая помощь констатировала пищевое отравление, врач назначил соответствующую терапию. Вскоре "cкорую" пришлось вызывать повторно – лучше не становилось. На третий день Нина Еременко выписалась из номера и уехала в Москву – долечиваться. Мероприятия Петербургского международного экономического форума отошли на второй план.

«Сокос» позиционирует себя как крупную, серьезную отельную сеть с репутацией, но почему-то переписка с менеджментом убедила меня в обратном», – говорит Нина Еременко спустя год после инцидента. Несмотря на отравление и скомканную поездку, адвокат не планировала крайних мер – она попыталась договориться. «Сокос», как утверждает Еременко, навстречу не пошел. И вскоре выбрал глухую защиту.

Это непонятно адвокату, тем более что вину отеля в своём отравлении она считает полностью доказанной: «Так получилось, что ела я только в своей гостинице. Даже чек с того ужина сохранился. Все медицинские документы подтверждают, что мне сразу назначали терапию, предписанную при отравлении, в том числе и врач, вызванный отелем. Роспотребнадзор по жалобе сразу провел проверку, в результате которой на кухне были обнаружены нарушения: антисанитария, присутствие кишечной палочки и другие недостатки, «Сокос» был оштрафован за это».

Результатом переписки с гостиницей, по словам Еременко, стала открытка, которую «Сокос» посчитал своей максимальной уступкой: отель вроде как и соглашался предоставить в виде извинения бесплатное проживание, но с таким количеством оговорок, которое превращало «приглашение» в открытку без обязательств: при предварительном уведомлении, при наличии свободных номеров, при отсутствии иных обстоятельств, препятствующих приёму гостя.

«Я пыталась связаться с иностранным менеджментом «Сокоса», но мне удалось поговорить только с петербургским директором, – говорит Нина Еременко. – Но он занял странную позицию: раз «Сокос» уже оштрафован Роспотребнадзором», то отель уже наказан и больше ничего не должен. Это странно, что в «Сокосе» не видят разницы между административным наказанием за нарушение и возмещением морального вреда пострадавшему клиенту».

Отчаявшись найти общий язык с «Сокосом», в апреле 2017 года Нина Ерёменко обратилась с исковым заявлением в Преображениский районный суд Москвы – закон «О защите прав потребителей» позволяет потребителям обращаться в суд по месту жительства.

Материальный ущерб Нина Еременко оценила в 12 942 рубля и 90 копеек – стоимость билетов Москва – Петербург – Москва, так как поездка оказалась бессмысленной – вместо посещения мероприятий экономического форума в Петербурге истец лежала в постели с высокой температурой.

Причинённый ей моральный вред Еременко оценила в 500 тысяч рублей.

Первое заседание суда состоялось 14 июня 2017 года. Представитель «Сокотеля» в заседание не явился и о причине своего отсутствия ни суд, ни истца не уведомил.

«Фонтанка» обратилась в Solo Sokos Hotel Palace Bridge с просьбой рассказать о своей позиции по данному делу и прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вопрос выслушали и обещали перезвонить, но пока не ответили.

О реальности возмещения морального вреда от пищевого отравления в полмиллиона рублей «Фонтанка» спросила петербургского адвоката Александра Голованова. По мнению юриста, гипотетически такое возможно. Особенно в Москве: «Определение размера компенсации морального вреда – прерогатива суда. Истец будет доказывать серьезность перенесённых страданий, «Сокос» будет опровергать. Предстоит серьёзное состязание в суде. О возмещении в 500 тысяч рублей сложно рассуждать, но оно является возможным. Человек пережил не только нравственные страдания, но и физические. И немаловажно то, что рассматривает иск московский суд – уровень жизни в Москве повыше, и стоимость её подороже».

В Петербурге шестизначные суммы возмещения морального вреда пока редкость и обычно встречаются, когда речь идет о инвалидности или смерти. Так, в 2012 году Куйбышевский районный суд постановил взыскать с роддома имени Снегирева 5 миллионов рублей по делу о халатности врачей, из-за которых новорожденный стал инвалидом. В 2014 году Приморский районный суд постановил, что Петербургский медицинский университет имени Павлова должен выплатить 15 миллионов рублей родителям ребенка, который из-за врачебной ошибки при приеме родов тяжело болел и умер в возрасте двух лет. 

В мае 2017 года Калининский районный суд за страдания, причинённые пенсионерке «оскольчатым переломом левой плечевой кости со смещением отломков» в результате ДТП, обязал виновника выплатить 400 тысяч рублей. Постановление обжалуется в Санкт-Петербургском городском суде.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
cfanya001
5 июля 2017 г. 19:15
nuga:
накормили чем то зеленым
а спросить, что в тарелках, можно было?
nuga
5 июля 2017 г. 19:05
Быдловатый питерский директор отеля.Кидалово и обращение с гостями,как в Мухосранске.Кстати,чем дороже отель,тем выше вероятность отравления.Поселили как то пассажиров,задержанного рейса,в отеле Шератон Шереметьево.Ужин был французской кухни-накормили чем то зеленым,утром -у всех понос!Хорошо, самолет вылетел и все долечивали понос по месту жительства!Запомнился надолго отель.Впечатление-проходной двор!
cfanya001
5 июля 2017 г. 18:44
Просто скромнее надо быть. Покушала бы в обычной столовке за 300 рублей и ничего бы не случилось.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
04.07.2017 12:05

Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге

Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42

Мифы и правда о лечении стволовыми клетками

XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Хулители Юстиниана у параши
Россияне стали есть сладкое в тех же объемах, что до кризиса
Экстренная служба организации похорон может заработать в России по номеру «105»
Полмиллиона за ужин в Сокосе
С Даниилом Граниным простятся 8 июля в Таврическом дворце
Регистрация беспилотников в России откладывается
Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Церковь поможет МЧС тушить пожары
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
Хулители Юстиниана у параши
Полмиллиона за ужин в Сокосе
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Даниил Гранин: «Цель у меня - остаться самим собой»
«Казалось, он вечный»
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Новая. Русская. Монархия
«Это и есть боливарианский социализм XXI века»
Если взятка не идет к вице-губернатору
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Павел Каравашкин/Интерпресс

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

Новости компаний
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.