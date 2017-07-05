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06.07.2017 10:12
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Элитка по цене Парнаса

В августе на торги за бесценок отправятся четыре десятка квартир элитного ЖК «Династия» в Петергофе. Фон для сделки - уголовное дело.
Элитка по цене Парнаса
фото с сайта vk.com, группа "ЖК Династия(Петергоф)"

Конкурсный управляющий ООО «Инвест-строй» Валентин Оленюк назначил торги по продаже имущества фирмы. 8 августа будет всего один лот, но сразу на 220 млн рублей: это права требования на 40 квартир и 102 машино-места паркинга в ЖК «Династия» в Петергофе.

Из описания продаваемых объектов следует, что каждое парковочное место оценено в 313 тысяч рублей — всего на 31,8 млн рублей. Остальные 188,2 млн рублей в лоте – квартиры. Из которых три студии по 31,2 метра, в зависимости от этажа ценой 1,7-1,8 млн, 60-метровая однушка по цене 3,5 млн рублей, а остальное – двухкомнатные и трехкомнатные, площадью от 60 до 133 кв. метров. Двушки в среднем оценены в 4 млн, трешки — от 5,8 до 7 млн.

Нынешние цены предполагают дисконт примерно в 30-50%, учитывая, что еще в ноябре прошлого года застройщик на своём сайте просил за двухкомнатную 6,4-7,8 млн рублей, а за самую дорогую трехкомнатную — 10,4 млн. И если прошлые цены были на уровне элитных новостроек в Московском районе, то теперь 100-метровые квартиры стоят примерно как в ЖК «Северная долина» в Парнасе.

Учитывая объем лота, создается впечатление, что он сформирован под конкретного покупателя. Как утверждает представитель дольщиков — под структуры, близкие к гендиректору «Инвест-Строя» и «Адмирала». Цена все же отсекает случайных покупателей и дает возможность реализовать все объекты с большим дисконтом. Так ли это, станет понятно 8 августа, когда пройдут торги.

У ЖК «Династия» сложная история. В 2008 году стройку начала УК «Модуль». В 2011 году компания оказалась в состоянии банкротства и передала эстафету компании «Адмирал». Та продолжила работы, но в 2014 году стройка снова остановилась, а в 2016 году в отношении «Адмирала» ввели процедуру наблюдения. В процессе выяснилось, что компания через родственную структуру «Инвест-строй» (у них один генеральный директор — Сергей Иушин) заложила в банке «Открытие» часть квартир, в том числе те, на которые уже были заключены договоры с дольщиками. (Кстати, в понедельник Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Открытие», где заложены квартиры, низкий кредитный рейтинг, указав, что существенное давление на кредитоспособность банка оказывает как раз слабое качество его активов). Собственно, квартиры «Инвест-строя» сейчас и продаются с торгов, так как сам «Инвест-строй» тоже в процессе банкротства. Параллельно возбуждено и расследуется уголовное дело о двойных продажах. Заявление написали представители Росреестра, которые заметили нарушение.

Как уточнила «Фонтанке» представитель дольщиков «Династии» Марина Медиченко, среди продаваемых квартир нет уже проданных дольщикам.

– Это другие квартиры, которые, как я полагаю, ООО "Инвест-строй" приобрело на деньги дольщиков, – пояснила Медиченко. – Сейчас, возможно, Иушин пытается эти квартиры вывести на другое подконтрольное лицо, чтобы их невозможно было продать и вырученные от продажи деньги направить на достройку дома. Затем он может попытаться продать и спорные квартиры с двойными продажами. Сейчас он ведет активную работу с дольщиками, уговаривая их подписать невыгодные мировые соглашения по делам, чтобы по их эпизодам прекратить уголовное дело. Если уголовное дело сойдет на нет, то у него будут развязаны руки и в отношении других квартир.

По её словам, уголовное дело возбуждено конкретно в отношении Иушина. Обвинение ему пока не предъявлено.

Связаться с Сергеем Иушиным не удалось — телефоны его компании не отвечают. Конкурсный управляющий Валентин Оленюк также заявил, что никогда его в глаза не видел. В свою очередь он подтвердил «Фонтанке», что квартиры прошли независимую оценку и, по его данным, отношения к двойным продажам не имеют.

В январе стало известно, что у проблемного объекта появился инвестор – ООО «Гарант-Держава». Компания обязалась представить генерального застройщика и расплатиться с банком. Как сообщали ранее в комитете по строительству Смольного, инвестор провел встречу с дольщиками, где им объявили, что дополнительных платежей, а также пеней, штрафов по приостановленным ипотечным и прочим выплатам с них взиматься не будет. Ожидалось, что комплекс будет достроен к лету, однако Оленюк в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что ЖК пока находится в высокой степени готовности, ожидается еще получение необходимых для ввода документов. Как уточнила Медиченко, готовность комплекса по судебной справке — 90%. В нем пока нельзя жить, так как не установлены лифты и не подключены коммуникации.

Илья Казаков для "Фонтанка.ру"

Справка:

ЖК «Династия» рекламировался как эксклюзивный жилой комплекс, который позволит его обитателям «наслаждаться современными стандартами жизни в непосредственной близости от прекрасных произведений архитектуры и зодчества Петродворца», в окружении Английского пруда, Фабричной канавки и Петергофского ручья. Дома комплекса возводились в стиле «русского классицизма», а рекламные слоганы звучали как «Это микрорайон премиум-уровня, покупка недвижимости в котором непременно ассоциируется с особым статусом и хорошим вкусом будущих владельцев». Проект комплекса включал в себя 11 трех- и четырехэтажных жилых домов с мансардами, офисный центр с кафе на 48 мест и единый подземный паркинг на 128 машин. В новостройках было запроектировано 124 квартиры, от маленьких студий до четырехкомнатных пентхаусов, которые продавались с отделкой «под чистовую». По желанию покупателя делались свободные планировки и устанавливались камины.


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