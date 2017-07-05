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05.07.2017 18:18

Следствие наложило на дело резиденции Путина гриф секретности

Следственный комитет наложил гриф секретности на уголовное дело о хищении 225 млн рублей при строительстве резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Подписку о неразглашении гостайны подписали защитники арестованных выходцев из Петербурга.

Как сообщил «Фонтанке» 5 июля адвокат Андрей Гривцов, с него взяли подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

«Произошло это на прошлой неделе, перед началом очередных следственных действий», – уточнил Гривцов, представляющий интересы обвиняемого Станислава Кюнера.

Кюнер занимал пост замруководителя ФГУП «Атэкс», собственником которого является Федеральная служба охраны президента (ФСО). По версии следствия, он причастен к хищению денежных средств при исполнении контракта стоимостью 5,5 млрд рублей на строительство резиденции «Объект № 53», состоящей из двухэтажного дома приемов, спортзала, гостиницы и других строений.

По данным картотеки Басманного суда, Кюнер обвиняется в участии в преступном сообществе (статья 210 УК) и трех эпизодах особо крупного мошенничества (статья 159 УК). Арест ему продлен до середины июля 2017 года.

Организатором преступного сообщества следствие считает недавнего руководителя «Атэкса» Андрея Каминова. Он работал в структурах холдинга Дмитрия Михальченко «Форум».

Как полагает Следственный комитет, хищение состоялось при поставке кондиционеров для резиденции. Обвинение также предъявлено четырем бизнесменам. Это бывший гендиректор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и его партнеры Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов.

Первым о засекреченном деле резиденции сообщил 5 июля РБК. По предположению собеседника издания, к гостайне могут быть отнесены сведения о номенклатуре госконтрактов и технические задания к ним.


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