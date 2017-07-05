Регистрация беспилотников в России откладывается

Подведомственный Минтрансу ФГУП заявил, что постановка дронов на учет пока невозможна. Наказывать за нарушение новых правил пока не будут – нет оснований.

С 5 июля 2017 года должны были вступить в силу поправки в Воздушный кодекс, которые обязывали всех владельцев беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов проходить регистрацию. Пилотам было предписано обращаться во ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», чтобы получить специальную радиометку, которая крепится на корпус устройства и позволяет считывать информацию о беспилотнике и его владельце на расстоянии до 300 метров.

Владельцы дронов с утра начали обрывать телефоны предприятия, и в итоге ему пришлось выступить с разъяснениями, суть которых: регистрации не будет.

В сообщении ФГУПа жирным шрифтом выделена фраза: «на данный момент ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» не производит постановку на учет беспилотных летательных аппаратов». Дальше следуют разъяснения.

Год назад в России действительно были приняты поправки к Воздушному кодексу, в том числе требование по учету беспилотных воздушных судов, поясняют в компании.

«Новая норма предполагает, что беспилотные воздушные суда взлетной массой от 250 граммов до 30 килограмм подлежат учету, в порядке, установленном правительством. Таким образом, во исполнение этой нормы федерального закона предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта. До вступления в силу этого акта никаких правовых последствий для граждан вступление в силу поправок не влечет. Более того, не существует оснований для наступления административно-правовых последствий», – говорится в сообщении предприятия.

Как говорится в сообщении предприятия, в настоящий момент проект нормативного постановления разработан и готовится к направлению в Минюст и правительство.