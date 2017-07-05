Петербург усиливают к выборам новым комитетом

В Смольном с сентября начнет работу новый комитет, ему поручат вопросы политики, выборов, взаимодействия с муниципалитетами и сотрудничество с Крымом. Таким образом завершится предвыборная реструктуризация городской власти.

С сентября в Северной столице вместо комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления появится новая структура. В Смольном создают комитет по территориальному развитию. Как утверждают чиновники, таким образом завершится переход к вице-губернатору Константину Серову политического блока, а за вице-губернатором Александром Говоруновым закрепится функция заместителя губернатора, отвечающего за безопасность в городе.

С начала мая 2017 года в Петербурге появился новый вице-губернатор, отвечающий за внутреннюю политику. На заседании ЗакСа 3 мая депутаты проголосовали за назначение на эту должность Константина Серова. В его подчинение передали районные администрации, муниципалитеты, выборные вопросы, молодежную политику и взаимодействие с федеральными властями.

Отвечающими за эти темы ведомствами раньше управлял вице-губернатор Александр Говорунов, некогда советник Германа Грефа, выходец из ленинградского КГБ. Ему полномочия достались от вице-губернатора Игоря Дивинского, директора Русского Афонского общества, членом которого является губернатор Георгий Полтавченко. Предыдущая рокировка произошла накануне выборов 2014 года.

Оставленный почти без полномочий Игорь Дивинский в сентябре 2016 года избрался депутатом Государственной думы, с этого момента в Смольном пустовало кресло одного из вице-губернаторов. По сути его в мае и занял Константин Серов, близкий друг Георгия Полтавченко. Помимо доставшихся ему от Игоря Дивинского обязанностей взаимодействия с администрацией президента, другими субъектами (в частности, Крымом), Серов вернул потерянные Дивинским в 2014-м полномочия по управлению внутренней политикой. Однако профильный комитет, занимающийся этими вопросами, остался в структуре администрации губернатора, которой руководит Александр Говорунов. Так вышло, что два вице-губернатора на данный момент отвечают за один комитет, стратегически важный перед президентскими выборами 2018 года.

«Ситуация у нас непростая, и события 26 марта это показали. И полномочия между мной и вице-губернатором Александром Николаевичем Говоруновым поделили. Александр Николаевич продолжает заниматься вопросами безопасности, что стало особенно важно после случившегося у нас теракта и событий в Невском районе, когда мы обезвреживали взрывное устройство. А мне досталась другая составляющая — чтобы вся ситуация в городе была под контролем», – говорил Серов в интервью «Фонтанке» сразу после избрания на новую должность.

Окончательно решили, как поделить между Говоруновым и Серовым полномочия, 30 мая. На сайте Смольного было опубликовано постановление о создании нового комитета – по территориальному развитию.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Серова, по сути эта структура будет заниматься тем же, чем и «говоруновский» комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, только ей добавят функцию работы с Крымом. При этом сам комитет выведут из состава администрации губернатора.

«Взаимодействие с районами раньше было довольно сложным. Например, назначают совещание в Калининском, а Говорунова вызывают куда-то, и так постоянно. Теперь все будет поставлено на место. Один вице-губернатор будет отвечать за безопасность, другой – за политику, и не будет никаких смешений», – анонимно поделился с «Фонтанкой» один из будущих чиновников комитета по территориальному развитию.

По данным собеседников «Фонтанки» в Смольном, главой нового ведомства по-прежнему останется Игорь Князев (назначен был еще в декабре 2013 года, до этого занимал пост заместителя губернатора Владимирской области).

Сейчас в полномочиях князевского комитета: «осуществление координации деятельности иных исполнительных органов государственной власти, осуществление систематического контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, поручений Губернатора Санкт-Петербурга, организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти с органами местного самоуправления оказания и содействия исполнительными органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах».

«Реорганизация политического блока – это часть настройки политической управляемости, для которой был призван Серов. Это обязательное условие, которое поставили губернаторам, у которых были проблемы с внутренней политикой»,-говорит политконсультант Валентин Бианки. По его словам, вряд ли стоит ожидать во главе комитета по территориальному кого-то кроме Князева, – у него хорошее положение в Смольном.

«Понятно, что сейчас эта перестройка делается под президентские выборы. Сейчас и технический, и политический штаб находится в администрации города, но положение может измениться в зависимости от желаний и возможностей элит. Например, если на место Полтавченко захотят посадить того же министра Соколова, то он тогда может и возглавить политический предвыборный штаб».

По словам политолога Александра Конфисахора, сейчас ещё нет чёткого понимания, кто возглавит подготовку к выборам президента, и за эту роль идёт упорная борьба. "Будет, как и в прошлые разы, два штаба – официальный и неофициальный. По итогам выборов представители и того, и другого получат политические дивиденды. В обоих штабах будут участвовать и представители власти, и представители бизнеса. И вся настройка системы настроена именно на будущие выборы. Нужна эффективная и гибкая структура. А то, что Говорунов теперь отвечает за безопасность, это, скорее, остаточный принцип. Важнее сейчас выборы".

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"