Из-за сошедшего с рельсов локомотива в Петербург опаздывают поезд и электричка

Поезд из Воркуты в Петербург, который днем 5 июля наехал на посторонний предмет, все еще пытаются поставить на рельсы. Из-за работ задерживаются поезд из Архангельска и электричка в Тихвин.

Как сообщает пресс-служба РЖД, 465 пассажиров поезда из Воркуты в Петербург ждут, когда состав вернут на рельсы на станции Волховстрой — там их должны кормить и обеспечить водой. Поезд задерживается как минимум на 4 часа, в Петербурге он должен был оказаться в 18:45. Петербуржцы, которые едут из Архангельска, опоздают на вокзал на три часа. Пока не может доехать до Тихвина электричка из Бабаево.

Причины происшествия, в результате которого две колесные пары поезда сошли с рельсов, выясняются. По предварительной информации, это либо непонятно как оказавшаяся на пути дрезина, либо касательное столкновение состава с путевой машиной. Пассажиры поезда не пострадали.