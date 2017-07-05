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05.07.2017 19:39
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Хулители Юстиниана у параши

Призывавший разместить хулителей Путина у параши священник успешно защитил диссертацию в Институте истории СПбГУ. В византийском восстании тысячелетней давности обнаружилась пятая колонна.
Хулители Юстиниана у параши
Протодиакон Владимир Василик/кадр из видео/bogoslov.ru/Архив

Протодиакон Владимир Василик, член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви, автор тезиса о «познерах и резниках» у параши, защитил диссертацию в Институте истории СПбГУ. Тема – «Отражение жизни Церкви и Империи в памятниках византийской гимнографии». Вопрос, казалось бы, далеко отстоящий от современной политической ситуации. Однако «Фонтанка» почитала его труд и удивилась – некоторые пассажи не дают забыть об идейном бэкграунде без пяти минут доктора.

Защита была признана успешной при 28 голосах «за» и одном – «против», еще один бюллетень был признан недействительным. Отзывы официальных оппонентов на диссертацию, при всех оговорках, колебались в диапазоне оценок от «добротное исследование» и «высокий уровень» до «живой и образный язык». Не обошлось без ложки дегтя. Ученый секретарь Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея заповедника Аркадий Авдохин указал на «обескураживающее незнание научной литературы» и на то, что некоторые положения автор диссератции без ссылки заимствовал из более ранних статей. Один из официальных оппонентов, к слову, тоже пишет: «Автору не грех было бы сослаться на мои работы», однако на общий благосклонный итог это не влияет.

Зато Авдохин оказался довольно решителен в формулировках и тут же получил косвенный ответ. На ресурсах с лозунгом «православие — самодержавие — народность» его «мелочные придирки» связали с причинами духовного толка; в частности, ученому приписали соавторство книжки «Душа. Империя. И немного эротики» (так называется курс Аркадия Авдохина и Романа Шляхтина на популярном образовательном портале).

На «Фонтанке» дипломированных медиевистов и византинистов не обнаружено; с этой стороны Владимира Василика издание не знает и оценивать его работу не берется. Зато видно, что неприятие протодиаконом различных оппозиционных течений, судя по всему, сохранено им и во взгляде на времена базилевсов. Не разбираясь в византийских гимнах, корреспондент, тем не менее, обратил внимание на ту часть диссертации, которая посвящена восстанию Ника 532 года. Точнее — не самому восстанию, а его отображению в одном из кондаков (говоря просто – вид священного гима). Автор кондака, по мнению Василика, имеет в виду следующее: «...виновниками сожжения и мятежа являются некие «иноплеменники», либо язычники, либо члены нехристианских сообществ – иудеи, самаряне, или манихеи». Протодиакон склонен согласиться и отмести слишком «прямолинейное» объяснение заслуженных историков того, что народ восстал из-за недовольства коренного греческого православного населения столицы политикой императора Юстиниана.

Образ скрытых вождей революции появляется и дальше: «Классический случай скрытой агитации и подготовки так сказать «гласа народа» – распятие Христа, когда первосвященники и книжники подстрекнули народ просить Варраву (Иоанн. 19, 27) и требовать распятия Иисуса. Наличие нескольких агитаторов и крикунов способно наэлектризовать толпу и развернуть ее настроение на 180 градусов». Здесь уже на языке вертится фраза «пятая колонна». И как ни странно, в тексте диссертации она встречается — правда, в другом контексте: «Как известно, гонения на евреев со стороны фараона были обусловлены боязнью «пятой колонны» в случае внешней войны».

«Понятно, что всякая аналогия хромает, однако примером роли инородцев в революции является в частности ленинское политбюро, на 80% состоявшее из представителей некоренного населения Российской Империи», – перекидывает Василик идейный мостик длиной почти в тысячу лет. 

Это не первый раз, когда автор высказывается о причинах Октябрьского восстания. Ранее в одном из своих постов он разделял мнение о том, что царский дом рухнул под тяжестью безнаказанных оскорблений императорской семьи. Тот пост заканчивался репликой, которая вряд ли бы устроила диссертационную комиссию, но уж точно не заимствована: «Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши». Под «пачкунами» Василик имел в виду тех, кто вываливает тонны навоза на власть, в связи с чем призвал принять закон о защите чести и достоинства президента.

Именно этот февральский пост под названием «Место хулителей Путина у параши» вывел фигуру тогда еще дьякона на новый уровень скандальности, а Евгений Вышенков даже провел его оперативную лингвистическую экспертизу. Кроме того, к чужим диссертациям Василик бывает благосклонен примерно в той же степени, в какой Авдохин оценил его собственную. Нашумевшая работа Кирилла Александрова о власовцах заслужила не только отрицательный отзыв со стороны Василика — священник даже вышел на митинг, где реяли влаги КПРФ. Еще раньше он, опять же взывая к авторитету президента, утверждал, что участницы Pussy Riot своей пляской, по сути, потребовали головы патриарха Кирилла. Разумеется, высказывался он и о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

На просьбу корреспондента «Фонтанки» о комментарии Владимир Василик посоветовал обратиться в университет и получить добро на интервью. В прошлый раз подобный запрос вызвал сдержанно-ироничную реакцию в отделе по работе со СМИ: «Таким запросом Вы, очевидно, ставите под сомнение наличие у гражданина Российской Федерации права выступать от собственного имени по любому вопросу. Право выступления и изложения личной позиции гражданами, в том числе имеющими с СПбГУ трудовые или образовательные отношения, не ограничивается Санкт-Петербургским государственным университетом». Как выяснилось, позиция вуза не изменилась, но Василик все равно отказался от комментариев, чтобы не создавать «информационного шума» до решения ВАК. Редакция надеется, что наши поверхностные наблюдения не создадут никакого шума, а их автор не попадет в число хулителей Путина Юстиниана.

Николай Кудин,

«Фонтанка.Ру»


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комментарии пользователей (1)
AlexP
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