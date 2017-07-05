Российские бомбардировщики ударили ракетами по складам ИГИЛ в Сирии

Крылатые ракеты Х-101 с дальности около 1 тыс. км уничтожили три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат в Сирии.

Как передает РБК со ссылкой на информацию в Минобороны, отечественные Ту-95МС, взлетевшие с территории России, нанесли удар новейшими высокоточными ракетами по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещена в России).

Истребители Су-30, которые базируются на аэродроме Хмеймим, прикрывали бомбардировщики в воздухе. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отметили в министерстве.

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101 изготовлена с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности, рассказали в Минобороны. Дальность поражения целей достигает 4,5 тыс. км.

Последний раз стратегические бомбардировщики Ту-95 наносили удары по объектам ИГИЛ в Сирии в феврале. Минобороны рапортовало об успешном поражении всех назначенных целей – базовых лагерей и центров подготовки боевиков, а также «пункта управления одного из крупных отрядов ИГИЛ».

До этого российские бомбардировщики нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ в Сирии в августе 2016 года. Тогда в операции участвовали Ту-22МЗ, которые ударили ​осколочно-фугасными боеприпасами и уничтожили полевой лагерь подготовки террористов, склад с оружием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Минобороны также отчиталось о ликвидации «большого числа боевиков».