«Калашников» разработал боевой модуль на базе нейросетей

Автоматизированный боевой модуль на основе технологии нейросетей разработал концерн «Калашников». Новинку планируют показать на форуме «Армия-2017».

Как сообщает 5 июля официальный сайт предприятия, модуль станет частью линейки нейросетевых продуктов компании, которые способны к самообучению и самостоятельному принятию решений на основе полученного опыта.

Другие подробности нового вида оружия пока не раскрываются.

Военно-технический форум «Армия-2017» с участием российских и иностранных производителей вооружения пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».