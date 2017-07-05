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05.07.2017 17:07
2 Комментариев

Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»

Вынесен приговор главе «внучки» немецкой компании с мировым именем Hochtief. Попытка нажиться на 4 млн евро при проектировании центров Mercedes-Benz и Porsche на перекрестке Пулковского шоссе и Дунайского проспекта привела в колонию-поселение.
Топ-менеджеры «Хохтиф Девелопмент Руссланд» получили сроки «от Войтенкова»
Роман Пименов/Интерпресс

История о долге в 4 млн евро миллиардера Войтенкова перед немецкими строителями перешла в уголовную плоскость. На днях был вынесен приговор. В деле всплыли поддельные документы, обманутый суд Стокгольма, корпоративные стандарты рода Порше, Карла Бенца и Вильгельма Майбаха. «Фонтанка» узнала подробности.

На скамье подсудимых Октябрьского районного суда оказались топ-менеджеры ООО «Хохтиф Девелопмент Руссланд» («ХДР») Екатерина Радаева и Вадим Соколов. Рядом с ними – водитель фирмы Алексей Ефремов. 

«ХДР» – "дочка" компании немецкого девелопера Hochtief. Это одна из крупнейших в мире строительных компаний. В Петербурге себя не проявляла, в отличие от столицы. В Москве отстроили терминал аэропорта Шереметьево-1 и взялись за реконструкцию Шереметьево-2. Ранее среди совладельцев строительной компании был Олег Дерипаска. ООО «ХДР» учреждено в 2008 году компанией Hochtief Projektentwicklung GmbH. Общество возглавила Екатерина Радаева. Вадим Соколов координировал проекты «ХДР». Ефремов водил машину. 

Всех троих признали виновными в покушении на мошенничество в попытке получить 4 млн евро от инвестиционной компании «Пулковская». Реализовать необычный и рисковый план им не удалось. Подловили на финишной прямой. Свою вину они не признают. 

ИК «Пулковская» принадлежит миллиардеру, бывшему летчику и игроку дилерского бизнеса Евгению Войтенкову. Более 25 лет он посвятил продажам автомобилей. В 2010 году на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе бизнесмен приобрел 6 га земли и запланировал строительство двух дилерских центров – Mercedes-Benz и Porsche. 

В это же время компания «ХДР» обратилась к «Пулковской» с предложением спроектировать и построить два автосалона, а вместе с ними несколько офисных зданий и кафе, которые впоследствии сами и выкупят. Инвесторы согласились и подписали с немецкой компанией договор на управление проектом на стадии проектирования. Оплату «ХДР» должно было получить после получения разрешения Центра государственной экспертизы (ЦГЭ) на строительство.

Из приговора Октябрьского райсуда следует, что основой преступного плана послужило создание видимости перед ИК «Пулковская» надлежащего выполнения работ. Радаевой и Соколовым, который курировал проектирование центров, с помощью неосведомленных проектировщиков из ООО «АММ-Проект» были изготовлены документы. Поставленному «Пулковской» заданию они не соответствовали. Для получения согласования от госэкспертизы будущие фигуранты уголовного дела подделали задание от заказчика в части этапности строительства. Вопреки корпоративным стандартам, «ХДР» спроектировало два конкурирующих дилерских центра в одном здании. Добро на строительство от ЦГЭ было получено. 

Показать «Пулковской» добросовестно выполненную работу и получить деньги за проект компания не могла. Вместо этого исполнители подделали письмо о передаче актов выполненных работ. Позже ИК «Пулковская» узнала, что экспертиза согласовала проект, не соответствующий поставленному заданию. А значит, и платить не за что. Строительство было отложено. 

«Пулковская» заключила новый договор с другим проектировщиком. Тем временем руководитель «ХДР» Радаева уже оформляла иск, в основе которого были подделанные документы. Заявление на 4 млн евро за якобы выполненные и неоплаченные работы было подано в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Интересы Радаевой в суде, как сообщил «Фонтанке» Евгений Войтенков, представлял член правления Стокгольмского арбитража. 

В 2013 году суд удовлетворил иск. Решение было отправлено в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти для приведения в исполнение. Наш арбитраж согласился с коллегами из Стокгольма и выдал необходимые исполнительные листы. Радаева получила их на руки, после чего отправилась к судебным приставам, чтобы через них наконец получить «законные» 4 млн евро. Те возбудили исполнительное производство. Инвестиционной компании предоставили рассрочку.

Довести умысел до конца работникам «ХДР» не удалось. В 2015 году с заявлением в правоохранительные органы обратилась инвестиционная компания. Сначала она попыталась обжаловать решение, не выходя из гражданской плоскости. Летом прошлого года, как говорится в материалах арбитража, когда «Пулковская» должна была погасить 40% от суммы, фирма Войтенкова внесла 316 млн рублей на депозит суда. Дальше по заявлению руководства ИК было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи пришли к выводу, что основные роли при исполнении замысла выполнили Радаева с Соколовым – подделка документов, создание видимости надлежащего выполнения работ, инициатива обращения в суды. Водитель Ефремов помогал подделать отметку о принятии документов заказчиком. 

Радаева в Октябрьском суде говорила, что честно выполняла взятые на себя обязательства. Скорректировать задание заказчика ее якобы просил сам Войтенков. С ним же она договорилась, что требование о разделении дилерских центров будет выполнено после получения согласования. Инвестиционная компания приняла работы, но платить за них отказалась. Где криминал? Соколов давал схожие показания. Ефремов говорил, что просто водил машину, периодически доставлял корреспонденцию, о содержании которой не имел понятия. 

Не на руку фигурантам сыграли почерковедческие экспертизы, а вместе с ними и показания ряда свидетелей. Октябрьский суд счел вину подсудимых доказанной. Екатерина Радаева получила два года колонии-поселения. Столько же получил Вадим Соколов. Алексея Ефремова осудили на полтора года. 

«В Америке их посадили бы надолго. Думаю, им еще накинут сроки. По хорошему счету, таких людей нужно на цепи держать. За 64 года я впервые столкнулся с такой, как Радаева. До встречи с ней я не знал, что такое суд, но последние пять лет имею о нем хорошее представление», – отметил в беседе с «Фонтанкой» Евгений Войтенков.  

Но на приговоре история не закончится. Во-первых, по словам самого Войтенкова, компании еще год придется демонстрировать арбитражу, что «Пулковская» ничего не должна «ХДР». Во-вторых, решение Октябрьского суда, скорее всего, будет обжаловано.

По мнению экспертов строительного бизнеса, после этой истории вся компания «ХДР» может ставить крест на своей репутации в России. Именно поэтому ситуация кажется специалистам странной. Стоявшие на кону 4 млн евро просто-напросто того не стоили. 

«Обычно мы сталкиваемся с растратой бюджета... А это очень нетипичная ситуация. Подобное в Петербурге еще не встречалось. Такое могла бы провернуть компания-однодневка, но не организация с мировым брендом и внушительным послужным списком», – считает партнер юридической фирмы «Борениус» и руководитель практики «Недвижимость и строительство» в России Майя Петрова.  

Сейчас два дилерских центра стоят на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проекта раздельно. Компания Войтенкова продала их московской ГК «Автодом» еще в 2015 году. Корпоративные стандарты не нарушены. Вокруг центров инвестиционная компания достраивает ЖК «Салют». 

Александра Будер, «Фонтанка.ру»

Справка:

Евгений Войтенков в 2016 году занял 178 место в «Рейтинге миллиардеров» Форбса. Тогда его состояние оценивалось в 2,6 млрд рублей. Он закончил Кременчугское училище гражданской авиации. Первый автосалон «Аксель» открыл в 1992 году. Спустя три года создал и возглавил комплексный автоцентр «Аксель-Моторс», специализирующийся на продаже и обслуживании Vоlvо. В 2000-х был гендиректором ООО «Звезда Невы» - официального дилера Mercedes-Benz в Петербурге. В 2010 году купил и возглавил ИК «Пулковская». С 2015 года, по данным СМИ, избавился от автобизнеса и занялся строительством апартаментов.


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комментарии пользователей (2)
Gabatan
5 июля 2017 г. 18:04
Какая интересная "журналистика". А где же версия события от Радаевой и компании? И надо же, как совпало, в 2015 году с заявлением в правоохранительные органы обратилась инвестиционная компания и в этом же году владелец вышел из автобизнеса. Случайность наверное.
Vegetables
5 июля 2017 г. 18:00
История выглядит запутанной и неоднозначной — слишком много "фальшивок" Но одно я могу сказать точно: суды в России сейчас такие — у кого больше денег и связей — тот и прав.
СМИ2
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