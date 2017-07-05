Tele2 первой перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

Tele2 первой на телеком-рынке России предложила услугу переноса остатков корпоративным клиентам, теперь они смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде.

Помимо переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы. Ранее подобная возможность была доступна только частным клиентам оператора.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Его пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Пакет услуг включает 1000 минут, 10 Гб интернет-трафика, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений в месяц.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В абонентскую плату входят 500 минут, 5 Гб мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Новое предложение для B2B-клиентов – тарифный план «Сигма» − предназначено для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования. Абоненту доступны 250 минут, 250 текстовых или мультимедийных сообщений, а также 1 Гб интернета. Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.