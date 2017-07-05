Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
Очники, окончившие петербургские вузы, по итогам первого года работы уступили по уровню зарплат выпускникам из Москвы. Обладатели дипломов СПбГУ предсказуемо отстали от молодых специалистов столицы.
Согласно результатам мониторинга трудоустройства выпускников, проведенным в Министерстве образования и науки и опубликованным 5 июля, россиян, получивших первое образование в 2015 году, в 2016-м зарплатами порадовали 9 университетов Москвы. Также в топ-10 вошел Ульяновский институт гражданской авиации. Пятой стала Высшая школа экономики, а на девятое место попал Финансовый университет при правительстве Российской Федерации – у обоих учебных заведений есть филиалы в Северной столице.
Больше всех получали выпускники Российского государственного университета нефти и газа – 58 тыс. рублей. Проще всех устроиться оказалось тем, кто окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, — 86% из них нашли работу в первый год. Недавние студенты СПбГУ на первых порах зарабатывали около 43 тыс. рублей.
В целом те, кто окончил СПбГУ в 2015-м и отработал весь следующий год, получают в среднем 49 тыс. рублей — это один из самых высоких заработков. В целом работу нашли 74% выпускников университета. Однако эта цифра учитывает и тех, кто получал второе высшее образование, в том числе на вечерних и заочных формах обучения.