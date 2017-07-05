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05.07.2017 16:47

В 2017 году фонд капремонта не будет утеплять фасады

В текущем году в программу капремонта в Петербурге не включат работы по утеплению фасадов. Чиновникам нужно время, чтобы обследовать дома.

Об этом 5 июля рассказал журналистам замглавы смольнинского жилищного комитета Алексей Бородуля. В марте в городское законодательство внесли поправки, которые включили утепление в перечень работ по программе. Между тем, по  словам чиновника, «фасад фасаду рознь»: например, в случае с хрущевками требуется обследование, чтобы понять, как дополнительная нагрузка скажется на здании. Этим чиновники и займутся в 2017 году, а к самим работам приступят уже в 2018-м.

План на 2017 год сформирован на сумму 10,3 млрд рублей. 33% от всего объема собранных средств предназначаются на ремонт 254 фасадов. На данный момент готовы 13, в работе еще 176. На ремонт 453 крыш направят 11%. Пока сданы 102, еще 110 находятся в высокой стадии готовности.

 

 


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