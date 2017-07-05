На пути из Латвии в Россию «испарились» 3240 бутылок рома

Более двух тысяч литров ямайского рома испарились из автопоезда на Псковской таможне. Перевозчик получил административное дело за небрежное отношение к грузу.

Как сообщили 5 июля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, спиртное из тростника везли в Москву из Латвии. В документах, которые водитель показал при прохождении контроля, значились 17 412 бутылок рома. Сотрудники таможни решили проверить цифры и факты и обнаружили, что 270 коробок с 3240 бутылками алкоголя исчезли в неизвестном направлении.

За недостачу товара латвийская фирма может получить санкцию в виде штрафа от 300 тысяч рублей до полумиллиона и лишиться груза.