Фонд капремонта обвинил оппозицию в задолженностях жителей

Петербуржцы недоплатили более миллиарда рублей взносов за капитальный ремонт домов. В фонде капремонта накопленную задолженность связывают, в том числе, с политической агитацией.

О собираемости взносов 5 июля журналистам рассказал гендиректор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров. По его словам, задолженность на данный момент составляет 1,161 млрд рублей, из них 997 млн приходится на жилые помещения. Фонд направил более 8 тысяч претензионных писем, что помогло собрать 45 млн рублей.

Говоря о причинах накопленной задолженности, Денис Шабуров отметил, что на население подействовала политическая агитация «некоторых сил», которые призывали не платить за ремонт и называли сам сбор незаконным.

Напомним, более года назад депутаты от «Справедливой России» и КПРФ обратились в Конституционный суд, оспаривая ряд статей Жилищного кодекса, связанных с капремонтом. Суд назвал статьи конституционными, но нуждающимися в доработке. «Справедливая Россия» требовала отмены сбора — в том числе в рамках предвыборной агитации.