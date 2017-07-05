СМИ: «Бенефициар» российской кассовой реформы Щербаков умер в Лондоне

В Лондоне скончался российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой называл «бенефициаром» кассовой реформы в России.

Об этом сообщает Republic со ссылкой на источники в окружении умершего. В полиции британской столицы подтвердить его смерть не смогли.

В марте 2017 года Щербаков по запросу России был объявлен в международный розыск по подозрению в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы. 3 июля стало известно, что заочный арест и международный розыск Щербакова отменены.

Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), был подписан в июле 2016 года. В первый год установка или замена касс на «умные» аппараты была добровольной. С 1 февраля 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям, а полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен был с 1 июля.

Депутат Луговой заявлял, что Щербаков является выгодополучателем аффилированных между собой компаний, которые на монопольной основе занимаются производством фискальных накопителей, что вынуждает предпринимателей покупать аппараты по цене в десять раз дороже себестоимости.

«Какая-то группа лиц за счет правильных решений, которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», — говорил тогда Луговой, назвав проблему «самой громкой за последние десять лет с точки зрения ограничения конкуренции и монополизации рынка».