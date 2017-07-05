Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров

Станцию метро «Лиговский проспект» открыли после проверки в Петербурге днем 5 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метро, к четырем часам дня спецслужбы закончили осмотр станции и разрешили сотрудникам подземки пустить пассажиров. Как стало известно нашему изданию, эвакуация началась из-за анонимного звонка с сообщением о бомбе, но информация подтверждения не нашла. Теперь телефонного террориста будут разыскивать правоохранительные органы.

Поезда на станции не останавливались в течение 40 минут.