В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов

Управляющие организации смогут приблизить капитальный ремонт лифтов. Для этого надо, чтобы кабина, автоматика или лебедка вышли из строя.

Об изменениях в законодательстве 5 июля рассказал журналистам замглавы жилищного комитета Петербурга Алексей Бородуля. По его словам, сейчас все лифты старше 25 лет проходят обследование, делается заключение по 700 пунктам. Однако до сегодняшнего дня приблизить сроки капремонта по этим данным было нельзя. Теперь же достаточно факта изношенности лебедки, кабины или шкафа управления, чтобы управляющая организация могла подать заявку о переносе ремонта на более ранний период, чем в программе (именно на эти три элемента приходится 90% стоимости лифта). Окончательное решение по заявкам будет принимать жилком.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что соответствующий законопроект рассматривается в городском парламенте. По данным комитета по законодательству ЗакСа, в Петербурге уже несколько тысяч лифтов работают дольше 25 лет. Согласно программе Смольного, в 2017 – 2019 годах в Северной столице капитально отремонтируют 959 фасадов, 1706 крыш и 2461 лифт.