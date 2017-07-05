«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»

Еще
14:09 06.07.2017
Пришлите свою новость!
13:58
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
13:56
Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования
13:46
Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США
13:29
Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками
13:27
КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы
13:20
На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом
13:15
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло
13:09
Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру
13:00
Законопроект о запрете суррогатного материнства отклонен комитетом Госдумы
12:52
Путин прокатился на лимузине «Кортежа»
12:43
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
12:42
Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»
12:35
Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака
12:29
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
12:22
Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии
12:17
В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»
12:02
Uber уходит из Финляндии
11:55
МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев
11:51
Штаб Навального в Москве блокирован силовиками
11:35
Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
11:29
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
11:21
Про Ждуна снимут российский мультфильм
11:20
ФСБ пилит сейфы и ищет наркотики в тайниках тосненской полиции
11:09
Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
11:03
МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями
11:00
СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на рынках Петербурга
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
09:17
Мужчина с гражданской женой выпал с чердака дома в Кировском районе Петербурга
09:13
В Петербурге тёща обвинила зятя в педофилии
09:09
Человек лишился зубов в ДТП с «Ладами» на Есенина
09:01
Мутко: Российские футболисты не получат премиальных за участие в Кубке конфедераций
08:53
СМИ: Минфин отменит ряд налоговых льгот
08:45
Неубедительный грабитель с чулком на голове не смог взять кассу «Росгосстраха» в Купчино
08:37
Гарри Каспаров возвращается в большой спорт
08:29
Улицу Бабушкина частично закроют
08:21
«Левада-центр»: Рейтинг ЕР растет, популярность парламентской оппозиции - падает
08:13
Путин и Трамп во время первой встречи обсудят Сирию
08:05
На Петроградской стороне тушили горящий дом
02:48
Сценарист "Стражей галактики" расскажет об ужасах офисной работы
02:30
В кино - “Во всем виноват енот”, в главной роли звезда сериала “Во все тяжкие”
02:13
Европейские хоры встретятся на фестивале еврейской музыки в Петербурге
01:58
В “Новой Голландии” покажут фильмы о музыкантах
01:46
Актер Максим Аверин поговорит с петербуржцами о жизни
01:27
Джеймс Франко расскажет страшилку про больницу
01:17
Человек-паук вернется домой
00:52
Янукович хотел бы видеть Крым в составе Украины
00:44
«Зенит» может отдать в аренду «Бордо» Хави Гарсию
00:36
Путин заявил, что Россия выступает за свободный доступ к Интернету
00:27
«Галатасарай» интересуется защитником «Зенита» Нету
05/07
Минфин в июле в 685 раз сократил конвертацию в валюту
05/07
Сошедший с рельсов в Ленобласти поезд из Воркуты доехал до Петербурга
05/07
На Парашютной «Смарт» перевернул «Шкоду», есть пострадавший
05/07
Мировые цены на нефть снижаются
05/07
Скончался автор текстов песен «Алиса» и «Именины у Кристины»
05/07
Посольство России расценило экстрадицию россиянина из Латвии в США как похищение
05/07
Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене
05/07
Ремонт ограничит движение на Приморском шоссе
05/07
После слов польского министра о Бандере посла Польши вызвали в МИД Украины
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
06.07.2017 11:32
17 Комментариев

«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»

В Смольном начал работу новый комитет по контролю за городским имуществом. Ждать ли бизнесу «ночи длинных ковшей» и где в первую очередь будут сносить самострой, глава ведомства Андрей Коротков рассказал в эксклюзивном интервью «Фонтанке».
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Комитет по контролю за имуществом Петербурга создан 3 июля постановлением правительства Петербурга на базе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИКИОН). Инспекция, появившаяся всего год назад, проявила себя при очистке от незаконных павильонов Сенной площади, а также участием в разработке законопроекта о внесудебном сносе самостроя. Бизнес — как ребенок, грозить пальцем бесполезно, надо браться за ремень, уверен руководитель выросшего на  основе ГИКИОН нового комитета Андрей Коротков.

- ГИКИОН создавалась по образцу аналогичного ведомства в Москве. Почему возникла необходимость в усилении ее до статуса комитета?

– Потребность в Госинспекции возникла после реформы имущественного блока Смольного, в ходе которой ликвидировали территориальные подразделения КУГИ, которые осуществляли контроль на местах. Сама реорганизация происходила по схожему с московским сценарию, но в столице аналогичная Госинспекция существует уже почти 17 лет. Поэтому губернатором Петербурга Георгием Полтавченко было принято решение о создании самостоятельной структуры, осуществляющей контроль за городским имуществом.

За год работы мы выявили более 1,5 тысяч нарушений в использовании городской недвижимости. Разумно предположить, что орган, который выявил нарушение, должен и дальше с ним работать. Но получалось, что мы отправляем данные в КИО либо районную администрацию, они запрашивают уточнения, и начинается бюрократический процесс, который идет на руку только правонарушителям. Поэтому было принято решение подчинить нам Центр повышения эффективности использования государственного имущества и дать дополнительные полномочия. И мы стали комитетом.

- О каких новых полномочиях идет речь?

– В зону нашей ответственности входит контроль за использованием и сохранностью всего имущества, которое находится на территории Петербурга. Если Госинспекция курировала только недвижимое имущество, то комитет отвечает и за движимое. Это, например, автотранспорт и спецтехника.

Также нашей обязанностью стало выявление и пресечение действий по самовольному строительству и реконструкции. Но я хотел бы подчеркнуть, что комитет будет организовывать демонтаж, а фактическое выполнение остается за Центром повышения эффективности.

С 3 июля мы начали не только контролировать использование имущества города и земельных участков, но и выдавать предписания об устранении нарушений. Кроме того, мы недавно вышли с инициативой (и губернатор ее поддержал) создать комиссию по ГУПам и ГУ, куда мы будем представлять материалы. Это будет инструмент информирования руководства города о состоянии дел на таких предприятиях. Сейчас зачастую они записывают на себя имущество, получают средства на его содержание, но фактически не используют.

- Сколько человек будет работать в новом комитете? Насколько вырастет его бюджет по сравнению с Госинспекцией?

– В комитете будет 217 сотрудников. Увеличения бэк-офиса (обеспечивающих структур) не произошло. Контрольный блок увеличился на 80 человек из-за появления дополнительных полномочий. Расходы вырастут пропорционально. Но лучше я расскажу, какие мы будем приносить городу доходы.

Уже в бытность Госинспекцией мы обследовали более 4,5 тыс. объектов площадью свыше 3 тысяч кв. м на предмет того, как они используются. От этого зависит, как они платят налог на имущество – по кадастру (если это офисы или торговля) либо по балансу (если это производство или склады). Не имея этих данных, федеральная налоговая служба не может определить, как эти предприятия должны рассчитывать базу для уплаты налога на имущество. По нашим предположениям, в 2017 поступления по этому налогу в бюджет города должны вырасти более чем на 500 млн рублей.

- В ходе весенней сессии депутаты ЗакСа откорректировали закон «О градостроительной деятельности», который позволит сносить без суда самовольные постройки. Значит ли это, что городскому бизнесу следует ждать «ночи длинных ковшей»?

– Принимая этот закон, ЗАКС приводил местное законодательство в соответствие с федеральным, которое изменилось еще в 2015 году. Это была инициатива депутатов, но, конечно, мы в этой работе тоже приняли участие. Хочу еще раз подчеркнуть, что сносить без суда можно только самострой, находящийся в особых зонах – вблизи метрополитена, в местах, где проходят инженерные сети. И это не значит, что мы просто приедем и снесем – будет исследоваться, какие документы есть у объекта.

- Есть ли понимание, сколько в городе таких объектов? За кого вы возьметесь в первую очередь?

– Сказать конкретную цифру я не возьмусь — это количество постоянно меняется. Мы уже начали выявлять такие объекты, составлять реестры, но пока охвачены не все районы. Первое, чем мы будем руководствоваться, – обеспечение безопасности, возможности прохода в местах массовых скоплений граждан. То есть в первую очередь это будут территории у станций метро, но какие, пока сказать не готов.

Все это делается для жителей города. В качестве примера могу привести Сенную площадь. Там сотрудники Госинспекции выявили 86 незаконных объектов. Георгий Сергеевич Полтавченко лично контролировал эту ситуацию, каждые два часа мы ему докладывали о том, что происходило. Когда он услышал, что часть павильонов стояла на воздуховодах метро, решение о сносе было принято сразу — безопасность в первую очередь. Трагические события 3 апреля подтвердили правильность принятых решений. Если бы остались павильоны, вертолеты не сели бы и пожарные машины не проехали.

Хотелось бы отметить, что, когда мы вышли с проверкой на Сенную, от торговцев поступали угрозы и велись разговоры на повышенных тонах. Но прохожие выступали на стороне инспекторов и оказывали моральную поддержку. Узнав, что происходит, люди аплодировали и говорили «наконец-то власть в городе занимается тем, чем нужно».

- Предприниматели опасаются повторения ситуации в Москве, когда сносили все без разбора, даже тех, кто успел сходить в суды и получить решения о том, что стоит законно. Удастся ли этого избежать и каким образом?

– В Москве было не совсем так, как преподносится, – с собственниками разговаривали и объясняли, что нужно городу. В итоге на месте снесенных объектов никаких коммерческих объектов нет — просто благоустроенная территория.

Порядок действий мы сейчас разрабатываем. Но могу сказать, что у бизнеса будет срок на то, чтобы доказать свою правоту. Но даже если сам предприниматель документы не представил, наши сотрудники будут обязаны запросить у коллег из всех комитетов, есть ли какие-то разрешения. Сроки для устранения нарушений, то есть добровольный снос, будут разумными. Такого, что взяли и снесли, не будет.

- Сколько станций планируете очистить от самостроя в этом году? И что появится вместо снесенных объектов — современная торговля или какие-то парки, скверы?

– Сносом занимается Центр повышения эффективности. Но для этого он заключает договоры на демонтаж. То есть программа на этот год уже составлена, договоры заключены. На сколько процентов она выполнена, пока не могу сказать, так как Центр еще фактически не перешел в наше ведение. Но могу сказать, что после того, как мы получим его в подчинение, сроки между выявлением нарушения и демонтажем объектов сократятся.

Что касается благоустройства после сноса – мы будем восстанавливать почвенный слой, чтобы не было мусорки и котлована, а дальше профильные комитеты будут определять, что будет на этот месте.

- Чем еще займется комитет, помимо борьбы с самостроем?

– Также у нас появилась возможность привлекать к административной ответственности и накладывать штрафы за самовольное размещение элементов благоустройства. К ним относятся в том числе нестационарные торговые объекты (ларьки, автолавки, летние кафе. — Прим. ред). Например, в схеме размещения НТО у метро есть зона отчуждения. Очень часто ее не соблюдают, даже те, кто арендует участок на законных основаниях, и передвигаются ближе к метро. Недавно мы обнаружили две палатки с газовыми баллонами прямо над подземным переходом – с точки зрения антитеррористической безопасности вопиющий случай.

- Приходилось слышать мнение, что сейчас городу не хватает ресурсов, чтобы побороть незаконную нестационарную торговлю — объект убирают, а на следующий день он появляется вновь. Как вы будете решать проблему? Может быть, усиливать ЦПЭИГИ?

– Из полутора тысяч выявленных нами нарушений основная масса — это, действительно, нестационарные торговые объекты. В Центре повышения эффективности сейчас работает порядка 50 человек. Мне сложно оценить его работу — только 3 июля было подписано постановление, которое подчиняет организацию нашему комитету. Процедура передачи завершится к 1 августа. После этого мы проанализируем его деятельность и, при необходимости, примем решение об оптимизации.

Но результата можно будет достичь только в случае сноса. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что сколько угодно можно грозить пальчиком, но пока ремень не возьмешь, ребенок тебя слушать не будет. Так и с бизнесом – можно 250 раз взывать к сознательности, но, если это приносит прибыль, ничего они сами делать не будут. Должны быть какие-то санкции.

- Госинспекция подчинялась напрямую губернатору. Кому будет подчиняться комитет?

– Прямое подчинение губернатору как было, так и осталось.

- Как будет выстроено ваше взаимодействие с КИО? Какие функции останутся за ним? Как будет выстроена работа с комитетом по предпринимательству?

– Разделение полномочий произошло следующим образом: за КИО остался учет, управление и распоряжение имуществом. К нам отошел контроль во всех его видах. С комитетом по развитию предпринимательства тоже работаем в тесном взаимодействии. Также мы общаемся с Ассоциацией малых предприятий, которая защищает интересы добросовестных арендаторов городского имущества. Много информации идет и от самих граждан – как через портал «Наш Петербург», так и напрямую.

- Будете ли вы усиливать комитет или, возможно, получать в подчинение дополнительные подведомственные организации, чтобы справиться с таким объемом работы?

– Таких планов нет. Сейчас задача – оправдать тот кредит доверия, который нам выдан.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру».

Справка:

Андрей Коротков родился в 1978 году в Москве. Трудовую деятельность начал в 2001 году в правоохранительных органах города Москвы. С 2006 года проходил государственную службу в ФНС России, а также в имущественном блоке мэрии Москвы. В 2016 году возглавил Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга. В настоящее время – председатель комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Хобби – игра в хоккей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (17)
Люсьен
6 июля 2017 г. 13:53
Velikolepnaya: у Гриба был пост про многострадальную пл. Мужества. при чем он еще про ларьки в стороне Непокоренных там не писал. А врански... не верю я во врански, особенно после давнего вдруг случившегося диалога между ним и блогерами, он сам себе на уме и со своими личными целями.
raniri
6 июля 2017 г. 13:46
Вместо того, чтобы поддерживать оставшийся бизнес, выходят с новыми "кнутами". Уже скоро некого будет наказывать. А рабочие места государство, где планирует создавать, когда остатки бизнеса ликвидируются? Опять "силами заключенных" строить каналы и электростанции? И на что планируют содержать эту армию чиновников? Печально это все........
plussa
6 июля 2017 г. 13:15
Если задаться целью навести порядок в городе,новоявленному комитету в составе 217 человек достаточно проехать на метро и выйти на каждой станции.Там все-сплошные нарушения всего,чего душа пожелает.Снесут,уберут,а назавтра все снова.Без работы не останутся.
jura_i
6 июля 2017 г. 13:13
Комитеты плодятся как кролики.....
Schwarzfahne
6 июля 2017 г. 13:13
Слуги народа старательно зачищают мелких ларёчных торгашей дешёвым китайским ширпотребом и пальмово-нитратной жратвой — конкурентов всяким сетевым ритейлерам, торгующим тем же самым китайским ширпотребом и пальмово-нитратной жратвой.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33

STEREOLETO пройдет по другим правилам

Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
Выпускники СПбГУ уступили в зарплатах москвичам
Станция «Лиговский проспект» открыта для пассажиров
В Петербурге ускорят капитальный ремонт лифтов
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Исаакиевская казуистика
«Здесь будут учиться дети»
Депутаты взялись за пивнухи
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти

Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
ЖК «Лондон Парк»
29.06.2017 12:02
Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения. В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.