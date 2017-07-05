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05.07.2017 15:57
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Петербургские незрячие скалолазы покорят высочайшую гору Азии

Сергей Шарапов и Андрей Гостев, призёры чемпионатов России по адаптивному скалолазанию, планируют совершить восхождение на высочайшую точку Азии - пик Ленина в рамках высотной гонки Lеnin Peak Sky Race. Турнир пройдет в Киргизии с 26 июля по 3 августа. Чтобы осуществить эту мечту, спортсменам необходима помощь в приобретении билетов – всего 46 000 рублей. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать нужную сумму.
Петербургские незрячие скалолазы покорят высочайшую гору Азии

Андрей Гостев и Сергей Шарапов (с детства инвалиды по зрению) уже много лет занимаются развитием паралимпийского спорта в Санкт-Петербурге. В 2003 году Андрей окончил курсы по детско-юношескому туризму, работал инструктором по адаптивной физкультуре. В 2005 году он собрал команду людей с нарушениями зрения для участия в городских соревнованиях и туристических слетах. А в 2007 году решил создать специализированный туристический клуб «Масштаб плюс», задача которого сделать доступными путешествия для незрячих людей. Для этого проводятся занятия по адаптивному скалолазанию, альпинизму (команды диктует наводчик) и велотандему (велосипед для двоих, впереди – рулевой, позади – слабовидящий спортсмен). За это время в клубе были реализованы уникальные программы: в 2011 году – восхождение на гору Казбек, в 2013 году – на семь крымских вершин, в 2016 году – на высшую точку Европы Эльбрус.

Цель этого года – покорить самую высокую точку Азии и Памирских гор, пик Ленина, с высоты 3600 м почти на километр вверх с последующим спуском вниз. Гонка на такой высоте петербургским скалолазам предстоит впервые. В этом году на Lеnin Peak Sky Race ожидается около 300 спортсменов из более чем 10 стран, в том числе люди с инвалидностью. Принять участие в мероприятии были приглашены также Андрей Гостев, призер чемпионата России по адаптивному скалолазанию 2016 года, двукратный чемпион России по велоспорту тандем-трек и тандем-шоссе, и Сергей Шарапов, двукратный чемпион России по адаптивному скалолазанию. В рамках подготовки к восхождению на пик Ленина он в июне уже преодолел и 1-й Петрозаводский марафон – 42,2 км с результатом 3 часа 45 мин.

Расходы на проживание, питание, работу инструкторов во время Lеnin Peak Sky Race организаторы берут на себя, но перелет участники должны оплачивать самостоятельно. С просьбой о помощи спортсмены обратились в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ». Стоимость билетов на двоих в обе стороны – 46 000 рублей.

Сумма большая, но мы надеемся, что вместе с вами нам удастся собрать необходимые средства. Сделать пожертвование можно на краудфандинговой платформе Планета.ру или связавшись напрямую с сотрудниками фонда по тел. 983-72-21 или e-mail: info@fondopora.ru.


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