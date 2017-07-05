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05.07.2017 16:06
3 Комментариев

Первая победа Манчини

«Зенит» сыграл первый товарищеский матч на австрийском сборе и одержал волевую победу над венской «Аустрией». «Фонтанка», благо матч показывали по цветному телевидению, попыталась разобраться: какие выводы можно сделать о работе Роберто Манчини за 12 дней до старта чемпионата страны.
Первая победа Манчини
Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

«Зенит» 4 июля традиционно играл на фоне нагрузок, для сборов это обычная практика: в 11:30 команда вышла на тренировку, после которой отправилась в 100-километровое путешествие в Фёклабрукк. «Зенит» встречался с «Аустрией» в Лиге Чемпионов несколько лет назад и тогда в двух матчах смог набрать только одно очко. Вывеска бывших участников главного клубного турнира Европы собрала 1500 болельщиков. 

Удивил стартовый состав. Про него много шутили, иногда жестоко: в частности, отмечали, что в первом тайме на поле вышли все те, кто «Зенит» в скором будущем покинет или прочно осядет на скамейке запасных. С первых минут Манчини отправил на поле следующих ребят: Юрий Лодыгин в воротах, оборона – Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Максим Карпов, Бранислав Иванович, опорная зона – Маурисио и Кристиан Нобоа, группа атаки – Роберт Мак, Йоан Молло, Александр Кокорин, Артем Дзюба. 

Всю эту банду Манчини заменил в перерыве, и во втором тайме мы увидели на поле совсем другой состав, куда более похожий на основной: Андрей Лунев в воротах, оборона – Юрий Жирков, Доменико Кришито, Хави Гарсия, Александр Анюков, опорная зона – Далер Кузяев, рядом с ним – еще один новичок, Леандро Паредес, группа атаки – Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Жулиано, Олег Шатов. 

«Зенит» начал задорно, но пропустил первым: на 28-й минуте после углового Нобоа бросил Филиповича, тот с 10 метров пробил в угол ворот Лодыгина. 

В первом тайме «Зенит» удивил движением, количеством создаваемых моментов и не удивил бестолковостью в последней фазе и низкой реализацией. Полная смена действующих лиц подействовала: сперва счет сравнял Жулиано (бразилец забрал свободную после ухода Данни «десятку» и вышел под этим номером), затем Жирков правой ногой оформил итоговый счет. 

Что мы можем сказать в режиме «ставим диагноз по фото», то есть делаем далекоидущие выводы по итогам товарищеского матча? 

Проблем с лимитом нынешней «Зенит» точно испытывать не будет: в первом тайме играли 5 россиян, во втором – аж семеро. И это еще Денис Терентьев и Игорь Смольников не играли, а Иван Новосельцев снова травмирован. 

Совершенно точно продолжается поиск центрального защитника: обратите внимание, что Иванович вышел в обороне справа, а в центре сыграли Карпов, Эрнани, Гарсия, Кришито. Мне кажется, что перемещение на эту позицию бразильца и испанца – это затыкание дыры на время, пока условный защитник мирового уровня не приехал.  

Присутствовавший на игре новый-старый президент «Зенита» Сергей Фурсенко после матча сказал, что «надо ждать еще и не одного человека», чем косвенно подтвердил многочисленные трансферные слухи, окружающие нынешний «Зенит». Потому что если кто-то в «Зенит» собирается, то кому-то из «Зенита» нужно выйти. Как уже сообщала «Фонтанка», сразу после матча Мак отправился в Голландию на сбор греческого ПАОКа. Молва отправляет Цаллагова в «Славию» к Данни, Эрнани – к новичкам итальянской серии А СПАЛ, Маурисио – куда-то в Саудовскую Аравию. Если тезис «игроки, купленные при Луческу, никуда не годятся» верен, то и Йоана Молло ничего хорошего в «Зените» не ждет. И стратегически Новосельцеву есть смысл оставаться травмированным до конца трансферного окна.

Особняком стоит Жулиано: Манчини после матча сказал, что бразилец на позиции центрального нападающего – это был эксперимент. Каким он будет признан, мы узнаем совсем скоро, но сердце подсказывает, что десятый номер просто так не берут.

Продолжается вакханалия с капитанской повязкой. Мы после назначения капитаном Дзюбы уже писали, что в современном мире повязка носит скорее символическое значение, но матч с «Аустрией» задел даже циничных болельщиков. В первом тайме капитаном вышел Кокорин, во втором – Кришито, недавно заявлявший о своем желании уйти из клуба. Манчини объяснил капитанство Кокорина его опытностью: в составе на первый тайм, мол, Кокорин был самым опытным. Отдельно возрадуемся, что свое возмущение по этому поводу золотое перо «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер смог вместить в жалкие 160 знаков Твиттера. 

После игры Манчини отметил, что определенности с составом в настоящий момент нет, хотя нам кажется, что некоторая мера лукавства в его словах была. В интервью Фурсенко помимо новости о том, что трансферы неизбежны, можно отметить три тезиса: в команде важна атмосфера; Манолас шантажировал во время переговоров, а «Зенит» этого не допустит; Кокорин может стать лучшим игроком страны. На этих словах Рабинер, наверное, совсем загрустил. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
kot-masilij
5 июля 2017 г. 17:48
Не то, после Кубка Конфедераций Зенит с Аустрией выглядели скучно, не то — играли, как пенсионеры на разминке.
Velikolepnaya
5 июля 2017 г. 17:24
save: А это федя умничает специально чтобы вы спросили
save
5 июля 2017 г. 17:22
Прошу пояснить про "цветное телевидение".
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