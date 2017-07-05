Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности

Петербуржец пятнадцать лет скрывался от правоохранительных органов, которые искали его после убийства бизнесмена. В итоге беглец все же попался полиции, и еще тринадцать лет за ним будут «приглядывать» в колонии строгого режима, куда мужчину определил Куйбышевский районный суд.

Как сообщает городская прокуратура 5 июля, осужденный Артем Костин до июня 2016-го отсиживался в Ростовской области под вымышленным именем с поддельным паспортом. Суд установил, что именно он 14 августа 2002 года в офисе фирмы на Лиговском проспекте, 113, зарезал бизнесмена и украл у него 180 тысяч рублей.

Костина признали виновным по статьям "убийство" и "кража". Он действовал не один, но подельника в Ростов с собой не взял — тот был пойман и осужден еще в 2006 году.