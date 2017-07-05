Еще
15:59 05.07.2017
Новость часа
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
Пришлите свою новость!
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
09:42
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
09:34
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
09:30
В Китае распространяется вирус, похожий на Petya и WannaCry
09:17
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
09:09
Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане
09:01
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
08:53
В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок
08:45
Эксперты заявили о «серьезных» уязвимостях сетей 4G
08:37
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч
08:29
В Баренцевом море ракета из-под воды поразила мишень на расстоянии 400 км
08:21
Итальянский фермер трактором нарисовал портрет Путина на поле
08:13
Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya
08:05
«Левада»: Две трети россиян высказались за новый президентский срок Путина
02:09
Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста
00:42
МВД Молдавии разыскивает экс-президента Приднестровья Шевчука
00:28
Умер Даниил Гранин
00:18
США: КНДР испытала двухступенчатую ракету
00:09
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам
04/07
Мнение граждан Черногории о вступлении в НАТО разделилось поровну
04/07
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
04/07
«Зенит» впервые победил под руководством Манчини
04/07
СМИ: Ковальчук останется в России
04/07
США запросили закрытую встречу Совбеза ООН
04/07
Убивший полицейского в здании суда в Турции покончил с собой
04/07
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
05.07.2017 15:44

Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности

Петербуржец пятнадцать лет скрывался от правоохранительных органов, которые искали его после убийства бизнесмена. В итоге беглец все же попался полиции, и еще тринадцать лет за ним будут «приглядывать» в колонии строгого режима, куда мужчину определил Куйбышевский районный суд.

Как сообщает городская прокуратура 5 июля, осужденный Артем Костин до июня 2016-го отсиживался в Ростовской области под вымышленным именем с поддельным паспортом. Суд установил, что именно он 14 августа 2002 года в офисе фирмы на Лиговском проспекте, 113, зарезал бизнесмена и украл у него 180 тысяч рублей.

Костина признали виновным по статьям "убийство" и "кража". Он действовал не один, но подельника в Ростов с собой не взял — тот был пойман и осужден еще в 2006 году.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43

ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник

В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч
Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

кадр из видео

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.