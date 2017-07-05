За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч

Житель Петербурга за 15 тыс. рублей пытался выкупить свой пистолет из отдела полиции и вычеркнуть себя из материалов доследственной проверки. Вместо этого ему придётся добавить 90 тыс. по ещё одной судимости.

Как сообщает 5 июля прокуратура города, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия старался спасти себя от уголовного наказания, а заодно и вернуть вещественное доказательство ещё в апреле. В кабинете уголовного розыска 8-го отдела полиции он предложил одному из сотрудников за 15 тысяч закрыть глаза на правонарушение, но понимания не встретил.

За попытку избавиться от уголовного дела Кировский районный суд приговорил горожанина к трём годам условно, добавив три года испытательного срока и 105 тыс. рублей штрафа в пользу городской казны.