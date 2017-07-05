Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском

Две колесные пары поезда, следовавшего в Северную столицу из Коми, сошли с рельсов в Бокситогорском районе Ленобласти днем 5 июля. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, инцидент произошел в 14.05 на перегоне Ефимовская – Коли Октябрьской железной дороги. Там по непонятной пока причине произошел сход четырех колес электровоза поезда №77 сообщением Воркута – Санкт-Петербург.

В ОЖД уверяют, что в результате никто не пострадал. Однако состав дальше следовать не может. Поэтому на место направлены восстановительные поезда для ликвидации последствий.

«Информация о задержках в движении поездов уточняется», – сообщает пресс-служба компании.

На место выдвинулись сотрудники транспортной полиции, следствия и прокуратуры.

По предварительной информации, дорожное происшествие случилось из-за того, что локомотив состава наехал на непонятно как оказавшуюся на путях дрезину. Впрочем, у УТ МВД по СЗФО другая версия: по данным ведомства, поезд совершил касательное столкновение с путевой машиной.