Сколько стоит задеть бабушку

Петербуржец на скорости 5 км/час толкнул машиной пенсионерку и попал под уголовное дело. Примирение она оценила в 1,5 млн рублей. Водитель счел претензию завышенной и получил срок.

Санкт-Петербургский городской суд 6 июля рассмотрит апелляционную жалобу на приговор менеджеру Юрию Токареву. Он на скорости пешехода въехал автомобилем в 75-летнюю женщину, которая при падении сломала руку. Водитель отвез пострадавшую в больницу, полностью оплатил лечение, сам сообщил о ДТП в полицию, признал вину и просил о примирении, но пенсионерка потребовала беспрецедентную добавку за моральный вред. «У нас столько за мертвых редко присуждают», – изумился Токарев и в ответ услышал: полтора миллиона, и ни копейкой меньше.

Менеджер небольшой фирмы Юрий Токарев ранним январским утром 2016 года повез четырехлетнего сына в сад и десятилетнего – в школу. Было пасмурно, наваленный снег и припаркованные авто мешали ему развернуться на своем Ford Tourneo во дворе дома на Ольги Форш, имеющего выезд в одну сторону. Токарев сдавал назад. Дом длинный, обзор ограниченный, водитель попросил случайного прохожего помочь с ориентацией. Тот довел авто почти до угла, отвернулся и пошел по своим делам. Из предпоследнего подъезда вышла старушка и повернула налево. Машину видела, но думала, что и водитель видел ее спину.

«Следуя задним ходом со скоростью 3-5 километров в час, своевременно не обнаружил пешехода Колесниченко, которая следовала в попутном направлении, и совершил на нее наезд», – запишут потом в протокол обстоятельства ДТП.

Токарев услышал крик, остановился, выбежал, посадил женщину в машину, повез в Елизаветинскую больницу, набрал «112» и сообщил о наезде. Инспекторы ДПС вспоминали, что приехали на Ольги Форш, никого не застали, набрали Токарева, он ответил:

«Я сбил пешехода, вернусь в ближайшее время».

Приехал, рассказал, подписал схему происшествия.

75-летняя Нина Колесниченко упала неудачно. Получила при падении оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением отломков. Эксперты установили значительную утрату общей трудоспособности и тяжкий вред здоровью. Как следствие, уголовное дело по статье 264 УК, часть 1. Его возбудили через восемь месяцев, расследование длилось недолго.

Водитель признал вину полностью, оплатил Нине Фроловне импортный имплант, операцию, медикаменты и лекарства для последующей реабилитации, возил ее по медучреждениям.

Дело передали в Калининский суд. Ситуация располагала к прекращению уголовного дела в связи с примирением сторон по статье 25 УПК. Оставалось только загладить причиненный пенсионерке вред. Токарев согласился, что расходы на лечение заглаживают его вину лишь частично, и согласился выплатить моральную компенсацию.

«Полтора миллиона, – назвала цену примирения пенсионерка, нанявшая адвоката. – Я физически страдала».

Токарев счел иск явно завышенным, ведь даже за погибших нечасто взыскивают похожие суммы. Ему еще и семью кормить. Попросил уменьшить размер.

«Полтора миллиона, и миримся», - услышал он в ответ.

Бесперспективность переговоров была очевидна. Адвокат подсудимого Сергей Клишин попросил судью Светлану Панферову прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа. Статья 25.1 УПК введена меньше года назад и ориентирована на гуманность правосудия в случаях, если обвиняемый возместил ущерб.

Судья Панферова не стала применять эту статью и провела процесс. Он занял шесть заседаний и привел к такому итогу:

«Токарев проявил преступное легкомыслие и невнимательность к изменению дорожной обстановки. Вместе с тем, ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил неосторожное преступление небольшой тяжести, вину признал, на работе характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетних детей, оказывал помощь потерпевшей непосредственно после совершения преступления, возмещал расходы, связанные с операцией и лечением», – постановил Калининский суд и приговорил петербуржца к году ограничения свободы. Он не может без разрешения покидать город и обязан периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Еще суд решил: наезд на пенсионерку достоин того, чтобы лишить Токарева права управления автомобилем на год. Моральные требования Колесниченко суд снизил до 400 тысяч рублей.

Подсудимый подал апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассмотрена Санкт-Петербургским судом завтра, 6 июля.

Адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Зограб Габриелян сообщил «Фонтанке», что по судебной практике компенсация морального вреда за тяжкий вред здоровью по делам о ДТП не превышает 200 тысяч рублей, за смерть – от 500 тысяч до 2 млн.

«В требовании пенсионерки 1,5 млн прослеживается меркантильность, на мой взгляд, – рассудил адвокат. – Присуждение ей 400 тысяч тоже выглядит чрезмерным. Материальный вред подсудимым возмещен, он признал вину и раскаялся. Эти фактические обстоятельства, как и имущественное состояние сторон, должны стать предметом оценки апелляционной инстанции. Для определения размера морального вреда недостаточно только наличия тяжкого вреда здоровью».

Нина Фроловна владеет трехкомнатной квартирой, доставшейся в наследство от покойной матери. Работала в банковской сфере и медсестрой 96-й поликлиники Калининского района. Получает пенсию. У нее есть дочь, у дочери есть автомобиль.

По данным, предоставленным «Фонтанке» объединенной пресс-службой Санкт-Петербургского горсуда, районные суды в 2016 году рассмотрели 253 уголовных дела о ДТП с тяжким вредом. Общая сумма взысканного морального вреда составила 13 млн 264 тыс рублей. В среднем на каждого потерпевшего пришлась компенсация 52 тыс 429 рублей.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»