«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки

Станция оранжевой линии петербургской подземки временно не доступна пассажирам. Платформу и вестибюль проверяют специалисты.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена 5 июля, людей на «Лиговский проспект» перестали пускать с 15:16. Оставшихся на платформе пассажиров попросили покинуть станцию. В ведомстве пояснили, что причиной перерыва в работе метро стала проверка. По всей видимости, спецслужбы обследуют оставленный без присмотра предмет.

Поезда некоторое время будут проезжать «Лиговский проспект» без остановки.