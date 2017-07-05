Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ

Центральный банк провел опрос и узнал, что жить в России стало в три раза дороже, чем гласят официальные цифры инфляции. И улучшения ситуации опрошенные в 105 городах 55 регионов не ожидают.

Ведомство Эльвиры Набиуллиной, которое недавно рапортовало о снижении темпов инфляции до рекордных 4%, столкнулось со странными оценками трудов чиновников со стороны россиян. Опрошенные по заказу ЦБ 2000 человек заявили, что в июне ощутили на себе инфляцию в среднем никак не ниже 12,4%. Особенно, по их мнению, отличились цены на фрукты, овощи и бензин. Да и в целом люди начали экономить на необходимом.

Увеличилась доля респондентов, которые говорили об очень сильном росте цен за последний год: про инфляцию свыше 50% говорили 2,8% опрошенных, а свыше 25% – 19% респондентов, – говорится в исследовании, сделанном для Центрального банка.

Его авторы связывают негативную оценку инфляции «с повышенным темпом роста цен на отдельные группы товаров, часто покупаемые респондентами». Особенно часто люди упоминали про дорогие овощи, фрукты и бензин, к которым у населения «повышенное внимание».

Если верить данным Петростата, в июнь 2017 года в Санкт-Петербурге рост потребительских цен составил всего 3,3% к декабрю 2016 года. Но это в среднем. А по факту, согласно последнему отчету ведомства за май, морковь подорожала на 28,9% по отношению к декабрю, картофель вырос в цене на 25%, свекла – на 16,3%, лук – на 11,6%, яблоки – на 8,3%. Бензин подорожал в зависимости от марки на 3-3,5%. Также для жителей Северной столицы стали менее дружелюбными цены на мясные консервы, мороженную рыбу, творог, молоко и соки.

Рост расходов, отметили в ЦБ, привел к тому, что больше стали экономить на повседневных покупках на всех группах товаров и услуг, вне зависимости от динамики цен на них.

- Каждый третий россиянин заявил, что ему приходится сокращать расходы на путешествия, развлечения, одежду. Каждый пятый – на рестораны и алкоголь. В два с половиной раза за прошедший год выросла доля экономящих на медицинских услугах и занятиях спортом, втрое – на бытовых услугах, вчетверо – на транспорте и мобильной связи. Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению, – отмечают аналитики компании «Ромир».

По запросу ЦБ в 105 городах 55 регионов спрашивали — претерпело ли ваше материальное положение за год серьезные изменения. Как и в предыдущие опросы, говорится в исследовании, большинство (51%) заявляло, что оно никак не изменилось. 19% надеялись на рост доходов. В июне количество таких оптимистов сравнялось (те же 19%) с количеством пессимистов, которые считают, что станут жить беднее. Как заметили авторы исследования, это все равно значительно лучше ситуации 2015–2016 годов, когда негативно настроенных респондентов было вдвое больше.

У тех, кто жаловался на ухудшение экономической ситуации, в июне спрашивали — с чем они это связывают. Кроме роста цен, россияне называли в числе проблем санкции США и Европы, сокращение производства, низкие зарплаты и пенсии, и недоверие к президенту, правительству и властям.

Около 20% опрошенных из-за ситуации в экономике испытывали проблемы с трудоустройством, 11% ощутили на себе рост тарифов, 3% опрошенных отметили, что для них цены растут постоянно и никогда не снижаются.

«Политика в стране стимулирует рост цен»; «правительство так решает»; «дикий рынок»; «нет контроля ценообразования»; «в торговле нет контроля над ценами»; «надо усилить контроль над ценообразованием, а его нет, и никто не отвечает за это», – приводятся в исследовании популярные высказывания россиян.

Многие из опрошенных ссылались на увеличение цен в стране из-за сильных позиций «мафии и богатеев».

- «Кто-то богатеет за наш счет»; «кто-то устанавливает высокие цены»; «жадность наших богатеев и предпринимателей – они поднимают цены»; «из-за торговой мафии»; «у торговцев нет совести», – цитирует россиян ЦБ.

– Результаты опроса свидетельствуют о том, что последние двенадцать месяцев россиянам дались нелегко, – резюмировали в «Ромире». – Опрос в конце прошлого года показал, что 2016-й запомнился нашим соотечественникам как год кризиса, тяжелой экономической ситуации, сопровождавшейся ростом цен и падением доходов. И это не голословные утверждения. Последний опрос демонстрирует, скольким россиянам пришлось пересмотреть свои траты в сторону их сокращения в условиях продолжающегося кризиса.

Илья Казаков для "Фонтанка.ру"