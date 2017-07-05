Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

2 Стоя с веслом

Несомненно, признавая Гавайские острова родиной серфинга, SUP- серферы не преминут заметить: передвижение по водной глади стоя – это наиболее естественный способ перемещаться, столь часто используемый человеком в разных культурах.

Два связанных бревна и шест – кто из нас в детстве не пробовал таким способом покорить пруд на даче или тихую лесную речку? В примитивных племенах Амазонки или Африки мы можем встретить это и сейчас.

Гавайские острова не были исключением, лишь творчески доработав этот способ плавания. К сожалению, у гавайцев не было письменности, и о том, как именно использовали большие «королевские» доски длиной 6-8 метров и весом под 100 кг, мы уже не узнаем. Но можно предположить, что для передвижения на такой большой доске весло не будет лишним.