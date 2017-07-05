Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"
Организаторы фестиваля "Фонтанка-SUP" - "Фонтанка" и серфшкола "Онего Серфинг" - завершают конкурс среди читателей на знание истории серфинга. За правильный ответ вы можете получить подарочный сертификат на первый урок от "Онего Серфинг" и использовать его для прохождения первого урока по SUP-серфингу.
1 Правильный ответ на второй вопрос:
Дюк Каханамоку проиграл всего 1 секунду Джонни Вайсмюллеру, который более всего был известен в СССР как исполнитель роли Тарзана, и его знаменитый крик помнит все старшее поколение нашей страны. Призы за правильные ответы на прошлые вопросы получают Роман Михайлов, Борис Строганов и Антон Иванов.
2 Стоя с веслом
Несомненно, признавая Гавайские острова родиной серфинга, SUP- серферы не преминут заметить: передвижение по водной глади стоя – это наиболее естественный способ перемещаться, столь часто используемый человеком в разных культурах.
Два связанных бревна и шест – кто из нас в детстве не пробовал таким способом покорить пруд на даче или тихую лесную речку? В примитивных племенах Амазонки или Африки мы можем встретить это и сейчас.
Гавайские острова не были исключением, лишь творчески доработав этот способ плавания. К сожалению, у гавайцев не было письменности, и о том, как именно использовали большие «королевские» доски длиной 6-8 метров и весом под 100 кг, мы уже не узнаем. Но можно предположить, что для передвижения на такой большой доске весло не будет лишним.
3 Зачем изначально серферам весло
В своей современной «реинкарнации» SUP-серфинг появился вместе с серфингом. На пляже Вайкики на Гавайях инструкторы серфинга использовали весло, чтобы переплывать от ученика к ученику и помогать осваивать катание на волнах. Первый официальный SUP-серфер – это Бобби Ачхой, который из-за травмы ног не мог взобраться на волну принятым в 30-е годы способом – сидя на коленях, и использовал весло от каноэ. Но самым, наверное, знаменитым SUP-серфером следует назвать Джона Запотоцки, который 60 лет занимался серфингом с веслом! Именно ему мы обязаны тем, что SUP не был окончательно забыт и дошел до наших дней.
4 Счастливый случай: как покорители больших волн совладали с "пологими"
Но SUP-серфинг оказался в тени своего брата серфинга и оказался на обочине бума серфинга в 60-е годы. И это продолжалось бы дальше, если бы за дело ни взялись знаменитые покорители самых больших волн на планете Лерд Хамильтон и Дейв Калама. В ожидании хорошего прогноза на Гавайах они взяли большие учебные доски от виндсерфинга и весла от каноэ – и решили поплавать около острова в открытом океане. Именно там они обнаружили, что серфинг с веслом – это отличная тренировка, и что пологие волны в открытом океане тоже доступны для серфинга.
Вернувшись с прогулки, они заказали местному шейперу пару досок, сделанных уже только для серфинга с веслом. Так SUP-серфинг возродился в новом качестве и с большим успехом шествует по планете, побеждая закостенелые традиции обычного серфинга с его «локализмом» и призывая под свои знамена все больше почитателей.
5 Последний вопрос который мы зададим на нашей викторине:
Какая команда победила на первом Чемпионате мира по SUP-серфингу, и в каком году это было?
6 Как ответить и что дальше:
Чтобы попасть в число победителей, подпишитесь на группы фестиваля "Фонтанка-SUP" в Facebook, Instagram и ВКонтакте, расшарьте эту публикацию и ответьте на вопрос личным сообщением в любой из этих групп. Из числа тех, кто ответит верно и соблюдет все правила, будут методом жеребьевки выбраны три победителя, которые получат подарочные сертификаты на первый урок от школы "Онего Серфинг". Ответы принимаются в течение недели после даты публикации этой статьи.
В следующей публикации мы назовем имена победителей и зададим новый вопрос. Те, кто правильно ответит на все три вопроса, тоже примут участие в розыгрыше призов.
7 А что же за фестиваль такой?
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.
Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки"
8 Кто нас поддерживает:
Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной Комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке Комитета по культуре СПб.
Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.
Генеральный партнер Фестиваля «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.
Официальный партнер Фестиваля – Торгово-Промышленная Компания «VICTORIA STENOVA»: компания разрабатывает дизайны обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.
Партнерами Фестиваля являются:
– школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;
– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности, в рамках международных выставок Продэкспо и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;
– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;
– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;
– GORILLAPARK – это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!
– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;
– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;
– компания «Формула Теннис Хоккей» – организатор спортивных событий мирового масштаба;
– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина.
– судоходная компания «ASTRA MARINE».Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса.
Информационную поддержку оказывают:
Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью агентство «Диалог»; проекты интернет издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети Вконтакте «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».