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05.07.2017 15:20

«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов

В четверг, 6 июля, в центре Петербурга вводятся ограничения на проезд на время съёмок фильма «Ментовские войны-11».

Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры 5 июля, с 00.00 до 11.00 будет перектыто  движение по набережной Фонтанки – на участке от 2-го Инженерного моста до набережной Мойки, по набережной Мойки – на участке от улицы Пестеля, 1, до Нижнего Лебяжьего моста, а также с 00.00 до 03.00 – по Пантелеймоновскому мосту.


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