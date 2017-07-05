Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал второй корпус ЖК «Муринский Посад». Минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет 15% от стоимости квартиры. Ставка по кредиту начинается от 10,9% годовых. Средства могут быть предоставлены в объеме от 500 тыс. до 30 млн руб. Максимальный срок кредита – до 25 лет.

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» общей площадью 38 тыс. кв. м рассчитан на 641 квартиру. Кирпично-монолитный дом имеет переменную этажность (от 15 до 17 этажей) и будет состоять из двух секций. В нем предусмотрены студии площадью от 28 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 31 кв. м и двухкомнатные варианты площадью от 54 кв. м.

Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

ЖК «Муринский Посад» — проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят восемь кирпично-монолитных домов высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, рассчитанных на 270 и 163 места и большая школа, а также несколько паркинговых зон – две наземных и одна заглублённая автостоянка. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут установлены детские и спортивные площадки с современным безопасным оборудованием.

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