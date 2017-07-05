Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Еще
15:59 05.07.2017
Новость часа
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
Пришлите свою новость!
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
09:42
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
09:34
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
09:30
В Китае распространяется вирус, похожий на Petya и WannaCry
09:17
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
09:09
Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане
09:01
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
08:53
В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок
08:45
Эксперты заявили о «серьезных» уязвимостях сетей 4G
08:37
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч
08:29
В Баренцевом море ракета из-под воды поразила мишень на расстоянии 400 км
08:21
Итальянский фермер трактором нарисовал портрет Путина на поле
08:13
Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya
08:05
«Левада»: Две трети россиян высказались за новый президентский срок Путина
02:09
Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста
00:42
МВД Молдавии разыскивает экс-президента Приднестровья Шевчука
00:28
Умер Даниил Гранин
00:18
США: КНДР испытала двухступенчатую ракету
00:09
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам
04/07
Мнение граждан Черногории о вступлении в НАТО разделилось поровну
04/07
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
04/07
«Зенит» впервые победил под руководством Манчини
04/07
СМИ: Ковальчук останется в России
04/07
США запросили закрытую встречу Совбеза ООН
04/07
Убивший полицейского в здании суда в Турции покончил с собой
04/07
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
ГК «ЦДС»

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал второй корпус ЖК «Муринский Посад». Минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет 15% от стоимости квартиры. Ставка по кредиту начинается от 10,9% годовых. Средства могут быть предоставлены в объеме от 500 тыс. до 30 млн руб. Максимальный срок кредита –  до 25 лет.

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» общей площадью 38 тыс. кв. м рассчитан на 641 квартиру. Кирпично-монолитный дом имеет переменную этажность (от 15 до 17 этажей) и будет состоять из двух секций. В нем предусмотрены студии площадью от 28 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 31 кв. м и двухкомнатные варианты площадью от 54 кв. м.

Продажи ведутся по договорам долевого участия, в рамках 214-ФЗ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

ЖК «Муринский Посад» — проект комплексной квартальной застройки, расположенный на территории населенного пункта Мурино. В состав комплекса входят восемь кирпично-монолитных домов высотой от 13 до 17 этажей, два отдельно стоящих детских сада, рассчитанных на 270 и 163 места и большая школа, а также несколько паркинговых зон – две наземных и одна заглублённая автостоянка. Кроме того, на территории жилого комплекса расположится стадион, а в уютных дворах будут установлены детские и спортивные площадки с современным безопасным оборудованием.

Справка о компании ГК «ЦДС»
 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57

Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад

Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06

Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»

К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35

Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде

Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Бывшие пашни совхоза «Пригородный» в Парголово застроят малоэтажками
Апелляция: Смольный расторг контракт с Инжтрансстроем недобросовестно
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило Setl Group долгосрочный кредитный рейтинг «B+»
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Инвестируй в это на вырост
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Как в Петербурге выбирают цвета для домов?
Зелёный квартал на Царскосельских холмах
Пять причин поселиться на набережной
Топ-10 бюджетных квартир в комфорт-классе
«Горожане», пишите Путину
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

кадр из видео

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Новости компаний
ГК «ЦДС»
05.07.2017 14:57
Аккредитован второй корпус ЖК «Муринский Посад
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован ПАО «Промсвязьбанк». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 15% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,9% годовых.
ЖК «GreenЛандия»
05.07.2017 11:06
Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»
К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
«Город мастеров»
04.07.2017 13:35
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров» в Калининграде
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован «Бинбанком».
«Группа ЛСР»
04.07.2017 11:29
«Группа ЛСР» поставит более полумиллиона тротуарного клинкера в регионы
Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставит более полумиллиона клинкерного кирпича для строительных работ на стадионе к Чемпионату мира FIFA в Калининграде и в культурном центре в Иркутской области.
«Новоорловский»
03.07.2017 18:00
ЮИТ получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Новоорловский»
Жилой комплекс комфорт-класса «Новоорловский» создает на севере города финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург».
ГК «ЦДС»
03.07.2017 16:48
Второй корпус ЖК «Муринский Посад» получил аккредитацию
3 июля 2017 года, Ленинградская область – Второй корпус ЖК «Муринский Посад» аккредитован банком АКБ «Российский капитал». Первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается от 5% стоимости квартиры, процентная ставка – от 10,75% годовых.
«Строительный трест»
03.07.2017 12:26
Для клиентов «Строительного треста» ставки по ипотеке снижены до 9,75%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,75% годовых.
30.06.2017 16:53
Заканчиваются фасадные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует ввести в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 2» раньше заявленного срока.
«Петербургская Недвижимость»
30.06.2017 15:37
«Петербургская Недвижимость» признана риэлтором года по версии Urban Awards 2017
Компания «Петербургская Недвижимость» получила премию Urban Awards 2017 в номинации «Риэлтор года». Торжественная церемония вручения наград состоялась 29 июня в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и комитета по строительству Ленинградской области
«Группа ЛСР»
30.06.2017 14:54
«Цивилизация» и «Русский дом» стали победителями Urban Awards 2017
На торжественной церемонии награждения финалистов премии Urban Awards 2017 в Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» получила сразу две награды
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.