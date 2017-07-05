Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса

05.07.2017 17:10

В программе Дмитрия Синочкина "Квадрат" - разговор об обманутых областных дольщиках.

В студии [Фонтанки.Офис] – столкновение мнений между директором АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниилом Федичевым и координатором инициативных групп дольщиков, членом рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Викторией Пеньковой. Сколько всего обманутых дольщиков в Ленинградской области, что с ними делать и можно ли сделать так, чтобы больше застройщики никого не обманывали?