18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Квадрат
05.07.2017 17:10
Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса

Обманутые дольщики Ленобласти: непопулярное решение больного вопроса

В программе Дмитрия Синочкина "Квадрат" - разговор об обманутых областных дольщиках.

В студии [Фонтанки.Офис] – столкновение мнений между директором АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Даниилом Федичевым и координатором инициативных групп дольщиков, членом рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Викторией Пеньковой. Сколько всего обманутых дольщиков в Ленинградской области, что с ними делать и можно ли сделать так, чтобы больше застройщики никого не обманывали?

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram