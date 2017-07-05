Еще
15:59 05.07.2017
Новость часа
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
Пришлите свою новость!
15:52
Большая Конюшенная превратилась в капкан из-за упорства участницы ДТП
15:44
Петербуржец проведет в колонии 13 лет за убийство 15-летней давности
15:43
За попытку выкупить пистолет в полиции петербуржец заплатит 105 тысяч
15:40
Локомотив поезда Воркута — Петербург сошел с рельсов под Бокситогорском
15:30
Со Светланой Кармалитой попрощаются на Ленфильме
15:29
«Лиговский проспект» закрыт на вход и выход для проверки
15:20
«Ментовские войны» закроют движение вдоль Фонтанки и Мойки на 11 часов
14:59
Имя Даниила Гранина увековечат на карте Петербурга
14:48
Церковь поможет МЧС тушить пожары
14:41
Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину
14:30
Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США
14:20
Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России
14:20
Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи
14:15
Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле
14:10
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
14:04
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
13:58
Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
13:37
В Москве просят не ездить на метро в час пик
13:23
В 2017 году китайцы стали чаще лечиться в России
13:23
Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях
13:16
Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение
13:14
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
13:11
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
13:02
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
12:57
Роберт Мак покинул «Зенит»
12:52
За полгода Финляндию посетили 3 млн россиян
12:43
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
12:25
Ретротрактор немецкого пенсионера в Петербурге ездит на эвакуаторе
12:15
Во всех моделях Volvo с 2019 года будет электродвигатель
12:15
Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно
12:10
Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
12:04
Ковальчук остается в СКА
11:56
Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку
11:52
Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение
11:25
По всей Финляндии распространились клещи
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
Умнов провел рокировку начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
10:55
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
09:42
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
09:34
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
09:30
В Китае распространяется вирус, похожий на Petya и WannaCry
09:17
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
09:09
Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане
09:01
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
08:53
В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок
08:45
Эксперты заявили о «серьезных» уязвимостях сетей 4G
08:37
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч
08:29
В Баренцевом море ракета из-под воды поразила мишень на расстоянии 400 км
08:21
Итальянский фермер трактором нарисовал портрет Путина на поле
08:13
Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya
08:05
«Левада»: Две трети россиян высказались за новый президентский срок Путина
02:09
Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста
00:42
МВД Молдавии разыскивает экс-президента Приднестровья Шевчука
00:28
Умер Даниил Гранин
00:18
США: КНДР испытала двухступенчатую ракету
00:09
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам
04/07
Мнение граждан Черногории о вступлении в НАТО разделилось поровну
04/07
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
04/07
«Зенит» впервые победил под руководством Манчини
04/07
СМИ: Ковальчук останется в России
04/07
США запросили закрытую встречу Совбеза ООН
04/07
Убивший полицейского в здании суда в Турции покончил с собой
04/07
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.07.2017 14:48

Церковь поможет МЧС тушить пожары

Чрезвычайное ведомство России подписало соглашение о сотрудничестве с РПЦ. Помимо поддержки духовной, служителей научат оказывать первую помощь и тушить пожары.

Документ о сотрудничестве подписали министр Владимир Пучков и патриарх Кирилл в Даниловом монастыре Москвы, сообщает 5 июля пресс-служба МЧС. Соглашение предусматривает обучение, которое для священников, сестер милосердия и добровольцев проведет ведомство. Их обучат всем приемам первой помощи, чтобы при необходимости задействовать обученных волонтеров для работы в зонах ЧС.

Помимо этого, МЧС обещало содействие епархиям в создании добровольных пожарных дружин из числа священнослужителей в монастырях и храмах. После обучения их также могут задействовать в тушении огня в отдаленных населенных пунктах.

Соглашение предусматривает и духовную составляющую сотрудничества – священнослужители смогут оказывать поддержку пострадавшим и членам их семей, в том числе на дому, в стационарных учреждениях, в пунктах временного размещения и в полевых условиях. Для этого МЧС готово организовать в зонах бедствий походные храмы.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
04.07.2017 12:05

Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге

Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42

Мифы и правда о лечении стволовыми клетками

XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Церковь поможет МЧС тушить пожары
Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик
ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии
В Москве просят не ездить на метро в час пик
Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз
Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков
Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина
Российские изготовители поставят на учет в ФСБ авиамодели и игрушечные дроны
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
Даниил Гранин: «Цель у меня - остаться самим собой»
«Казалось, он вечный»
Бюрократия страшнее «тени Медведева»
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Новая. Русская. Монархия
«Это и есть боливарианский социализм XXI века»
Если взятка не идет к вице-губернатору
Капитуляция или маркетинг гражданина Дурова
Расценки на митинг: несовершеннолетним скидка
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер Даниил Гранин

Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб

кадр из видео

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Новости компаний
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.