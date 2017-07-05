Церковь поможет МЧС тушить пожары

Чрезвычайное ведомство России подписало соглашение о сотрудничестве с РПЦ. Помимо поддержки духовной, служителей научат оказывать первую помощь и тушить пожары.

Документ о сотрудничестве подписали министр Владимир Пучков и патриарх Кирилл в Даниловом монастыре Москвы, сообщает 5 июля пресс-служба МЧС. Соглашение предусматривает обучение, которое для священников, сестер милосердия и добровольцев проведет ведомство. Их обучат всем приемам первой помощи, чтобы при необходимости задействовать обученных волонтеров для работы в зонах ЧС.

Помимо этого, МЧС обещало содействие епархиям в создании добровольных пожарных дружин из числа священнослужителей в монастырях и храмах. После обучения их также могут задействовать в тушении огня в отдаленных населенных пунктах.

Соглашение предусматривает и духовную составляющую сотрудничества – священнослужители смогут оказывать поддержку пострадавшим и членам их семей, в том числе на дому, в стационарных учреждениях, в пунктах временного размещения и в полевых условиях. Для этого МЧС готово организовать в зонах бедствий походные храмы.