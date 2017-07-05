Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину

Бывшего следователя УВД Подольска Андрея Виноградова все-таки задержали: он подозревается в том, что, будучи нетрезв, на своем Porsche Cayenne в подмосковном поселке сбил пожилую женщину и скрылся. Об этом 5 июля сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Еще накануне, 4 июля, в следственных органах говорили, что Виноградов не задержан и это не планируется. Но уже сегодня ГСУ отчиталось о смене решения, на что повлияли, цитируем, «тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением».

Подробности и видеозапись как самого наезда, так и бегства с места ДТП – на «Водителе Петербурга».