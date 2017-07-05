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05.07.2017 14:41

Общественный резонанс заставил задержать экс-следователя, сбившего женщину

Бывшего следователя УВД Подольска Андрея Виноградова все-таки задержали: он подозревается в том, что, будучи нетрезв, на своем Porsche Cayenne в подмосковном поселке сбил пожилую женщину и скрылся. Об этом 5 июля сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Еще накануне, 4 июля, в следственных органах говорили, что Виноградов не задержан и это не планируется. Но уже сегодня ГСУ отчиталось о смене решения, на что повлияли, цитируем, «тяжесть совершенного деяния и широкий общественный резонанс, вызванный указанным преступлением».

Подробности и видеозапись как самого наезда, так и бегства с места ДТП – на «Водителе Петербурга».


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Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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