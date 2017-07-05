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05.07.2017 14:30

Хакеры в Южной Корее обнесли биржу биткоинов на миллионы в долларах США

Миллиарды корейских вон пропали в результате хакерской атаки на биржу биткоинов Bithumb. Кроме того были украдены персональные данные некоторых пользователей.

Как сообщило 4 июля издание Brave New Coin, биржу взломали еще 29 июня, однако точную сумму ущерба пока не подсчитали. Известно, что добычей стали суммы эквивалентные нескольким миллионам долларов США.

Некоторые пользователи сообщали, что с их счетов пропали 10 млн вон — это почти 9 тыс. долларов или полмиллиона рублей. Персональные данные — почтовый адрес, номера телефонов, имена и другая информация, были украдены у 31 тыс. 800 пользователей, это около 3% всех зарегистрированных на бирже. Руководство Bithumb пока возместит им по 870 долларов. Размер остальной компенсации определят, когда станут ясны причины взлома и точная сумма пропавших биткоинов.

Руководство биржи добавило, что был взломан только один из компьютеров сотрудников Bithumb, а уже с него и вся система обмена биткоинами.

По данным СМИ, Bithumb — крупнейшая биткоин – торговая платформа Республики Кореи, управляемая акционерной компанией BTC Korea. На бирже торгуется около 10% от всего объема биткоинов.


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