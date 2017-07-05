Мутко: Бюджет потратил 481 млрд рублей на развитие спорта в России

Почти 500 миллиардов рублей выделили из федеральной казны на развитие спорта в России за последние 7 лет. Об этом рассказал 5 июля вице-премьер РФ Виталий Мутко. Чиновник выступил с отчетом на заседании Государственной думы.

«В современном мире спорт – не просто соревнование атлетов, – сказал Мутко. – Это и часть культуры, признак цивилизации, элемент единения нации. Этому виду деятельности президент, правительство и депутаты уделяют пристальное внимание. Тема всегда является приоритетом правительства».

Заявив, что «по всем направлениям сделан серьезный шаг вперед», вице-премьер озвучил сумму, выделенную за последние годы на развитие спорта в стране.

«С 2009 года по сегодняшний день вложили 481 миллиард рублей из федерального бюджета. Это колоссальные средства», – конкретизировал Мутко.

Ранее чиновник рассказал о планах по изменению системы лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге. По его словам, лимит будет действовать на заявку, а не на игроков, находящихся на поле.