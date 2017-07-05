Жители Московского рискуют остаться без воды из-за лужи

Из-за дефектного трубопровода в Московском районе Петербурга местные жители рискуют остаться без холодной воды в ночь на 6 июля. Точное количество домов, которым грозит временное отключение, пока неизвестно.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, о разливе на углу дома №194 по Московскому проспекту и улице Победы стало известно около 11 часов утра. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и обследовала трубу.

Зафиксировав, что диаметр повреждённой трубы составляет 200 мм и вода стекает в ливневую канализацию, сотрудники решили отложить ремонт. Несмотря на то, что подтопило проезжую часть, благодаря ливнёвке лужа до озера не разрастётся и движению машин не помешает.

Чтобы не перекрывать дорогу и не оставлять абонентов без воды в пиковое время, работы начнут ночью. Пока в Водоканале уточняют, сколько именно домов окажутся в зоне отключения.

В настоящее время разлив огорожен.