Со следующего сезона лимит на легионеров в РФПЛ будет в заявке, а не на поле

Вице-премьер России Виталий Мутко 5 июля заявил об изменении системы лимита на легионеров в российском футболе.

«В следующем сезоне изменим систему лимитирования. Будет лимит в заявке, а не на поле», – подчеркнул Муткою. Онлайн-трансляция его выступления ведётся на сайте Госдумы.

Напомним, что с начала сезона-2015/16 в России по решению Минспорта действует лимит на легионеров по схеме «6+5». Ранее была принята система «7+4».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею по стопроцентному импортозамещению в отечественном футболе.