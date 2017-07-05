Метро Москвы открестилось от призывов пассажирам не ездить в часы пик

Метро Москвы опровергло призывы пассажирам не пользоваться его услугами в часы пик. Средства массовой информации при этом пожурили за тягу к кричащим заголовкам.

Как объяснили в пресс-службе столичной подземки 5 июля, в метро могут появиться плакаты с данными о загрузке станций – только для удобства пассажиров.

Ранее РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника московского метро Романа Латыпова сообщило, что пассажирам рекомендовали воздержаться от поездок в максимально загруженные часы. Латыпов добавил, что в крупных мировых метрополитенах мира, например, в столицах Великобритании и Китая, чтобы снизить пассажиропоток в часы пик, и вовсе увеличивают плату за проезд.