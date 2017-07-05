ВЦИОМ: 43% россиян склонны оправдывать сталинские репрессии

Почти поровну разделились мнения россиян, опрошенных ВЦИОМ, о массовых репрессиях в СССР. Большинство с небольшим перевесом их всё ещё осуждает.

Опрос охватил 1800 человек. 90% из них известно понятие «сталинские репрессии». При этом 43% осведомлённых респондентов склонно соглашаться с тем мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране. С ними не согласилось 49% среди всех опрошенных и 57% – среди тех, в чьих семьях были репрессированные.

Среди молодежи от 18 до 24 лет (76%) и респондентов с образованием ниже среднего (70%) доля слышавших о репрессиях оказалась существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (94-96% от 45 лет и старше) и обучавшихся в вузах (94%). При этом школьные и/или университетские курсы истории занимают лишь шестую строчку в рейтинге источников подобного рода информации, тогда как в первую очередь вспоминают документальную литературу и публикации в прессе (52%), новостные и аналитические передачи по ТВ и радио (46%), а также рассказы близких (48%).

О несправедливости судебных решений по делам репрессированных сегодня сообщили более двух третей опрошенных (68%), слышавших о репрессиях, и, прежде всего, те, в чьих семьях о репрессиях знают не понаслышке (80%). О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам, сообщили 24% опрошенных, знакомых с понятием «репрессии». Справедливыми наказания в сталинские времена считают 16%.

Жертвами репрессий, с одной стороны, по данным опроса, становились, люди, несогласные с политикой властей (37%), а также пользующиеся авторитетом в народе (22%), с другой, – предатели и заговорщики (24%), жулики и воры (23%).

«Отсутствие четко сформированной позиции по этим вопросам говорит о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано, в том числе, с неполнотой информации о событиях тех лет», – считают во ВЦИОМ.

При этом 72% россиян, слышавших о сталинских репрессиях, считают необходимым как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины сталинской эпохи подрастающему поколению, дабы подобное никогда не повторилось. Напротив, 22% считают, что подобные разговоры должны быть сведены к минимуму, как негативно сказывающиеся на имидже страны.